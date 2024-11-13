Марго Робби стала мамой — тяжело ли ей дается материнство

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Известная актриса Марго Робби недавно родила первенца. Инсайдеры рассказали, как звездная мамочка справляется с новой ролью.

Об этом пишет издание People.

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Инсайдер рассказал, как звезда вместе с мужем, режиссером Томом Акерли, привыкает к своей новой роли.

"Звездная пара очень ждала этого ребенка. Они вдвоем домоседы. Им приятно проводить время только втроем, дома с малышом. Они так счастливы", — рассказал источник.

Напомним, первенец Робби и Акерли родился 17 октября, за две недели до запланированной даты родов. Они не спешат делиться этой радостной новостью с поклонниками.

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