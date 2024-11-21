День Гідності та Свободи - Маша Єфросиніна пригадала початок революції

Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна у День Гідності та Свободи поділилася спогадами про початок революції. Зірка показала, як у перші дні протестів 2013 року вийшла на Майдан Незалежності в Києві.

Спогадами про той день знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Маша Єфросиніна пригадала Революцію гідності

Щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи. Це свято стало для українського народу символом стійкості та боротьби за свої права.

У знакову дату Єфросиніна пригадала, як розпочиналася боротьба українців за демократичні цінності. Телеведуча поділилася фото, зроблене 1 грудня 2013 року на Майдані Незалежності. У той день, як згадала зірка, усі присутні були натхненні та об'єднані.

"Це фото я опублікувала в Фейсбуці 1 грудня 2013 року і підписала: "Народ співає українські пісні, танцює, жваво розмовляє! Все мирно та натхненно!". І я тут виглядаю саме так: мирно та натхненно — мені добре серед всіх тих людей... Я вже вагітна Сашком, але ще не знаю цього... І, звісно, я навіть уявити собі не можу, якими для нас, українців, обернуться наступні 11 років...", — поділилася Маша.

Маша Єфросиніна під час Революції гідності. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна привітала українців з цим важливим святом та закликала не забувати про наші головні цінності.

"Сьогодні ми відзначаємо День Гідності та Свободи, щоб не забувати одне з головних гасел Майдану 2013-2014 років — "Наша релігія — це свобода!". І добре зафіксувати собі в голові, що свобода — найбільша цінність, бо, ми ж то бачимо, якою неймовірно високою ціною ми її здобуваємо. Вже немирно, проте все так же натхненно та наполегливо. Вітаю всіх з цим днем! Днем, який назавжди змінив хід нашої історії", — додала ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна показала, як зустрічає з фронту свого чоловіка. Також ведуча розповіла, як її реагує на службу батька в ЗСУ.