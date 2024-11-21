День Достоинства и Свободы — Маша Ефросинина вспомнила начало революции

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина в День Достоинства и Свободы поделилась воспоминаниями о начале революции. Звезда показала, как в первые дни протестов 2013 вышла на Майдан Независимости в Киеве.

Воспоминаниями о том дне знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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Каждый год 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Этот праздник стал для украинского народа символом стойкости и борьбы за свои права.

В знаковую дату Ефросинина вспомнила, как начиналась борьба украинцев за демократические ценности. Телеведущая поделилась фото, сделанное 1 декабря 2013 года на Майдане Независимости. В тот день, как вспомнила звезда, все присутствовавшие были вдохновлены и объединены.

"Это фото я опубликовала в Фейсбуке 1 декабря 2013 года и подписала: "Народ поет украинские песни, танцует, оживленно разговаривает! Все мирно и вдохновенно!". И я здесь выгляжу именно так: мирно и вдохновенно — мне хорошо среди всех этих людей... Я уже беременна Сашей, но еще не знаю этого... И, конечно, я даже представить себе не могу, какими для нас, украинцев, обернутся следующие 11 лет...", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина во время Революции Достоинства. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина поздравила украинцев с этим важным праздником и призвала не забывать о наших главных ценностях.

"Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы, чтобы не забывать один из главных лозунгов Майдана 2013-2014 годов — "Наша религия — это свобода!". И хорошо зафиксировать себе в голове, что свобода — самая большая ценность, потому что, мы же видим, какой невероятно высокой ценой мы ее получаем. Уже немирно, но все так же вдохновенно и настойчиво. Поздравляю всех с этим днем! Днем, который навсегда изменил ход нашей истории", — добавила ведущая.

Ранее Маша Ефросинина показала, как встречает с фронта своего мужа. Также ведущая рассказала, как ее реагирует на службу отца в ВСУ.