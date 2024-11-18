Галкін вразив новими фото Алли Пугачової та Кристини Орбакайте

Максим Галкін. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Відомий гуморист Максим Галкін, який останнім часом активно гастролює, вирішив порадувати підписників новою родинною світлиною. На новому фото він позує разом із дружиною Аллою Пугачовою, дітьми та старшою донькою співачки Христиною Орбакайте у просторому й затишному будинку.

Відповідним знімком він поділився у своєму Instagram.

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На знімку його 11-річні діти, Ліза та Гаррі, виглядають дуже стильними. Ліза одягнена у ніжну довгу сукню молочного кольору, яка підкреслює її витонченість, а Гаррі — у джинси, футболку, джемпер та кепку, що додає його образу невимушеності. Сам Максим обрав світло-сірий костюм та білу футболку, виглядаючи одночасно стримано й елегантно.

Однак найбільшу увагу привернула 75-річна Алла Пугачова. На фото співачка виглядає вражаюче молодо у чорній сукні, з акуратною укладкою та ніжним макіяжем.

Теплий сімейний кадр вийшов. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Долучилася до родинного фото і старша донька Пугачової, Христина Орбакайте. 53-річна артистка, яка зараз живе у США, з’явилася в розкішному образі — елегантне вбрання з яскравими аксесуарами та широка усмішка створили довершений вигляд. Судячи зі світлини, вся родина зібралася разом у теплій атмосфері, ймовірно, під час візиту до Орбакайте.

Максим Галкін підписав фото словами: "Ще п'ять концертів і додому", натякаючи на свої гастрольні виступи, які скоро завершаться.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну Максим Галкін і Алла Пугачова відкрито засудили дії Росії та залишили країну. Подружжя переїхало до Ізраїлю, де зараз мешкає зі своїми дітьми. Максим активно підтримує Україну, публікуючи сатиричні відео та дописи, які викривають абсурдність російської пропаганди.

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