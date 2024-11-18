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Максим Галкин удивил новым фото Пугачевой и Орбакайте

18 ноября 2024 09:23
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Галкин поразил новыми фото Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте
Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известный юморист Максим Галкин, в последнее время активно гастролирующий, решил порадовать подписчиков новым семейным фото. На новом фото он позирует вместе с женой Аллой Пугачевой, детьми и старшей дочерью певицы Кристиной Орбакайте в просторном и уютном доме.

Соответствующим снимком он поделился в своем Instagram.

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На снимке его 11-летние дети Лиза и Гарри выглядят очень стильными. Лиза одета в нежное длинное платье молочного цвета, подчеркивающее ее изящество, а Гарри — в джинсы, футболку, джемпер и кепку, что придает его образу непринужденности. Сам Максим выбрал светло-серый костюм и белую футболку, выглядя одновременно сдержанно и элегантно.

Однако самое большое внимание привлекла 75-летняя Алла Пугачева. На фото певица смотрится поразительно молодо в черном платье, с аккуратной укладкой и нежным макияжем. 

Максим Галкин удивил новым фото Пугачевой и Орбакайте - фото 1
Теплый семейный кадр вышел. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Присоединилась к семейному фото и старшая дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте. 53-летняя артистка, живущая сейчас в США, появилась в роскошном образе — элегантный наряд с яркими аксессуарами и широкая улыбка создали совершенный вид. Судя по фото, вся семья собралась вместе в теплой атмосфере, вероятно, во время визита к Орбакайте.

Максим Галкин подписал фото словами: "Еще пять концертов и домой", намекая на свои гастрольные выступления, которые скоро завершатся.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения в Украину Максим Галкин и Алла Пугачева открыто осудили действия России и покинули страну. Супруги переехали в Израиль, где сейчас живут со своими детьми. Максим активно поддерживает Украину, публикуя сатирические видео и сообщения, разоблачающие абсурдность российской пропаганды.

Раньше мы писали о том, что Максим Галкин показался в украинском музее.

Также мы сообщали, что Алла Пугачева с юмором ответила на хейт в сторону ее семьи.

Алла Пугачева Максим Галкин знаменитости Кристина Орбакайте звезды

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