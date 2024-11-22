Кіношний батько Джексона шокував подробицями зі зйомок — деталі

Американський актор Колман Домінго. Фото: instagram/kingofbingo

Актор Колман Домінго, який зіграв в новому байопіку про Майкла Джексона, розповів цікаві деталі про знімальний процес. Артист зустрівся з родиною покійного співака, щоб краще пізнати свого персонажа.

Про це пише видання Hola.

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Актор Колман Домінго зіграв роль батька Майкла Джексона у фільмі "Майкл". Він описав Джозефа Джексона як "важливого персонажа".

"Мені здається, що його просто цікаво грати. Я зображую його складним, а не злим", — розповів актор.

Також Домінго розповів про племінника Майкла Джексона — Джафара, який і зіграє свого видатного дядька. Він "неймовірний виконавець".

"У нього найпрекрасніше серце. Він співає, він танцює, він винятковий сам по собі. Коли я побачив його на репетиції, я був враженний. Є щось божественне в тому, як Джафар перевтілюється у свого покійного дядька. Його талант і втілення сутності Майкла просто на іншому рівні", — сказав Колман.

Також кіношний "батько Джексона" зустрічався з родиною легенди під час зйомок. Для нього це було дуже захопливим досвідом.

Нагадаємо, коли на великих екранах з'явиться фільм про легендарного співака "Майкл". Також старша сестра Майкла Джексона на межі життя та смерті.