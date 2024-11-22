Киношный отец Джексона шокировал подробностями со съемок.

Американский актер Колман Доминго. Фото: instagram/kingofbingo

Актер Колман Доминго, сыгравший в новом байопике о Майкле Джексоне, рассказал интересные детали о съемочном процессе. Артист встретился с семьей покойного певца, чтобы лучше узнать своего персонажа.

Об этом пишет издание Hola.

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Актер Колман Доминго сыграл роль отца Майкла Джексона в фильме "Майкл". Он описал Джозефа Джексона как "важного персонажа".

"Мне кажется, что его просто интересно играть. Я изображаю его сложным, а не злым", — рассказал актер.

Также Доминго рассказал о племяннике Майкле Джексоне — Джафаре, который и сыграет своего выдающегося дядю.

"У него самое прекрасное сердце. Он поет, он танцует, он исключителен сам по себе. Когда я увидел его на репетиции, я был поражен. Есть нечто божественное в том, как Джафар перевоплощается в своего покойного дядю. Его талант и воплощение сущности Майкла просто на другом уровне", — сказал Колман.

Также киношный "отец Джексона" встречался с семьей легенды во время съемок.

Напомним, когда на больших экранах появится фильм о легендарном певце "Майкл". Также старшая сестра Майкла Джексона на грани жизни и смерти.