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Кім Кардаш'ян нагадала, яку серйозну професію здобуває

22 листопада 2024 06:30
Світлана Заболотна - Редактор
Кім Кардаш'ян здобуває професію покійного батька — фото
Теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian
Світлана Заболотна - Редактор

Відома теледіва Кім Кардаш'ян продовжує здобувати освіту. Вона вирішила стати ближчою до батька і отримати таку ж юридичну професію. 

Про це пише TMZ. 

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Зірка реаліті-шоу нагадала, що ще навчається на юридичному факультеті. Вона виклала допис, на якому читає книжки в окулярах. 

Кім мріє про професію адвоката з 2018 року, намагаючись піти стопами свого покійного тата Роберта Кардаш'яна. Однак, шлях світської левиці був тернистим. Вона тричі провалила іспит для студентів-першокурсників юридичного факультету, перш ніж нарешті його склала у 2021 році. 

Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.

США Кім Кардашян навчання телебачення адвокат

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