Кім Кардаш'ян здобуває професію покійного батька — фото

Теледіва та бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian

Відома теледіва Кім Кардаш'ян продовжує здобувати освіту. Вона вирішила стати ближчою до батька і отримати таку ж юридичну професію.

Про це пише TMZ.

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Кім Кардаш'ян здобуває професію адвоката

Зірка реаліті-шоу нагадала, що ще навчається на юридичному факультеті. Вона виклала допис, на якому читає книжки в окулярах.

Кім мріє про професію адвоката з 2018 року, намагаючись піти стопами свого покійного тата Роберта Кардаш'яна. Однак, шлях світської левиці був тернистим. Вона тричі провалила іспит для студентів-першокурсників юридичного факультету, перш ніж нарешті його склала у 2021 році.

Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.