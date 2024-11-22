Кім Кардаш'ян здобуває професію покійного батька — фото

Кім Кардаш'ян нагадала, яку серйозну професію здобуває
Відома теледіва Кім Кардаш'ян продовжує здобувати освіту. Вона вирішила стати ближчою до батька і отримати таку ж юридичну професію.
Про це пише TMZ.
Кім Кардаш'ян здобуває професію адвоката
Зірка реаліті-шоу нагадала, що ще навчається на юридичному факультеті. Вона виклала допис, на якому читає книжки в окулярах.
Кім мріє про професію адвоката з 2018 року, намагаючись піти стопами свого покійного тата Роберта Кардаш'яна. Однак, шлях світської левиці був тернистим. Вона тричі провалила іспит для студентів-першокурсників юридичного факультету, перш ніж нарешті його склала у 2021 році.
Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.
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