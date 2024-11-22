Ким Кардашьян получает профессию покойного отца — фото

Теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Известная теледива Ким Кардашьян продолжает получать образование. Она решила стать более близкой к отцу и выучиться на профессию с юридической среды.

Об этом пишет TMZ.

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Ким Кардашьян учится на адвоката

Звезда реалити-шоу напомнила, что еще учится на юридическом факультете. Она выложила пост, на котором читает книги в очках.

Ким мечтает о профессии адвоката с 2018 года, пытаясь пойти по стопам своего покойного папы Роберта Кардашьяна. Однако путь светской львицы был тернист. Она трижды провалила экзамен для студентов первокурсников юридического факультета, прежде чем наконец-то его сдала в 2021 году.

Напомним, поклонники Ким Кардашян захейтили ее из-за нового образа. Также светская львица похвасталась новым крутым роботом.