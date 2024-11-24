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"Холостяк" Олександр Будько зізнався, як обрав позивний "Терен"

24 листопада 2024 08:14
Світлана Заболотна - Редактор
Чому Олександр Будько обрав позивний "Терен" — зізнання
Герой Холостяк-13 Олександр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/
Світлана Заболотна - Редактор

Ветеран та головний "Холостяк" країни Олександр Будько розповів, чому обрав позивний "Терен". Колись обране прізвисько стало символом його життя.

Ветеран розповів деталі в інтерв'ю з журналістами "Детектор Медіа".

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Чому Олександр Будько обрав позивний "Терен"?

Ветеран Олександр Будько розповів, що вигадав собі прізвисько дуже природньо. Вигадав його для спілкування в інтернеті, але пізніше воно згодилось і на фронті.

"Тут немає якоїсь суперісторії. Це все почалося з моменту, коли стали популярними соцмережі й треба було придумати собі якийсь username. Це було років 10, можливо, навіть 12 тому. Якось так спало на думку", — розповів Олександр.

Олександр Терен
Олександр Терен на війні. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Втім, з часом прізвисько стало частиною його життя. Коли він вступив до лав ЗСУ, то вирішив це ідеальний варіант для позивного.

"Я не асоціював тоді дуже сильно себе саме з тереном. Це було просто прізвисько в інтернеті. Але щодалі воно було зі мною, то більше виникали якісь асоціації — і це прізвисько згодом стало моїм позивним", — розповів ветеран.

Нагадаємо, як минув четвертий випуск "Холостяка" в Карпатах. Також кохана дівчина загиблого пілота "Джуса" розкритикувала Олександра Терена.

шоу Холостячка ветерани війна Олександр "Терен" Будько

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