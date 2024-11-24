Почему Александр Будько выбрал позывной "Терен" — признание

Герой Холостяк-13 Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Ветеран и главный "Холостяк" страны Александр Будько рассказал, почему выбрал позывной "Терен". Когда-то выбранное прозвище стало символом его жизни.

Ветеран рассказал детали в интервью с журналистами "Детектор Медиа".

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Почему Александр Будько выбрал позывной "Терен"?

Ветеран Александр Будько рассказал, что придумал прозвище очень быстро. Выдумал его для общения в интернете, но позже оно пригодилось и на фронте.

"Здесь нет какой-то супер истории. Это все началось с момента, когда стали популярны соцсети и нужно было придумать себе какой-то username. Это было лет 10, возможно, даже 12 назад. Как-то так пришло в голову", — рассказал Александр.

Александр Терен на войне. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Впрочем, со временем прозвище стало частью его жизни. Когда он вступил в ряды ВСУ, то решил, что это идеальный вариант для позывного.

"Я не ассоциировал тогда очень сильно себя именно с территорией. Это было просто прозвище в интернете. Но чем оно было со мной, тем больше возникали какие-то ассоциации — и это прозвище впоследствии стало моим позывным", — рассказал ветеран.

Напомним, как прошел четвертый выпуск "Холостяка" в Карпатах. Также любимая девушка погибшего пилота "Джуса" подвергла критике Александра Терена.