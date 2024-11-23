Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Катерина Осадча на рідкісних фото показала одразу трьох синів arrow

Катерина Осадча на рідкісних фото показала одразу трьох синів

23 листопада 2024 18:40
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Катерина Осадча показала одразу трьох синів — рідкісні фото
Катерина Осадча із сином Іваном. Фото: instagram.com/kosadcha
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Телеведуча Катерина Осадча поділилася рідкісними кадрам зі своїми трьома синами. Зіркова матуся показала, як змінилися хлопці.

Сімейні світлини знаменитість опублікувала в своєму Instagram

Читайте також:

Катерина Осадча показала трьох синів

22 листопада в світі та в Україні святкували Міжнародний день синів. З особливої  нагоди Осадча теж показала своїх хлопців та зазначила, що для неї це потрійне свято. Ведуча виховує 22-річного сина Іллю, семирічного Івана та трирічного Данила.

Катерина Осадча з трьома синами
Катерина Осадча з трьома синами. Фото: instagram.com/kosadcha

"Сьогодні День синів. Тричі мій день. Моє щастя", — написала у публікації Осадча.

Сини Катерини Осадчої
Сини Катерини Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha

У блозі телеведуча показала раніше небачені кадри, на яких показала, як змінювалися та дорослішали її діти.

Катерина Осадча з сином
Катерина Осадча з сином. Фото: instagram.com/kosadcha
Юрій Горбунов із сином
Юрій Горбунов із сином. Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, старшого сина Іллю зірка народила у шлюбі із бізнесменом та нардепом Олегом Поліщуком. А двох молодших дітей ведуча виховує із другим чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим.

Катерина Осадча з трьома синами
Катерина Осадча з трьома синами. Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Надя Дорофєєва розчулила емоційною зустріччю з мамою після тривалої розлуки.

Олена Мозгова на рідкісному фото показала свою маму та 9-річну доньку.

діти Юрій Горбунов українські зірки сини Катерина Осадча

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:44 Конфлікт у готелі Києві завершився стріляниною — є загиблі

19:37 В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні

19:16 У Дніпрі чоловік погрожував копам гранатою — чим все закінчилось

19:05 Що буде з цінами до кінця року і чи треба поспіхом купити житло

19:01 Генерали мають бути в окопах — Зеленський про управління в ЗСУ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

18:57 У Росії готують "спеціалістів" для тортур над полоненими, — ГУР

18:49 В "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення завтра

18:38 Під час удару по Курщині загинули 500 військових КНДР, — ЗМІ

18:27 Росія обстрілами Одещини зупинила роботу заводу в невизнаній ПМР

18:17 Перші заморозки та шторм — погода в Одесі на неділю

19:44 Конфлікт у готелі Києві завершився стріляниною — є загиблі

19:37 В ДПСУ розповіли, скільки вантажівок заблоковано на кордоні

19:16 У Дніпрі чоловік погрожував копам гранатою — чим все закінчилось

19:05 Що буде з цінами до кінця року і чи треба поспіхом купити житло

19:01 Генерали мають бути в окопах — Зеленський про управління в ЗСУ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

18:57 У Росії готують "спеціалістів" для тортур над полоненими, — ГУР

18:49 В "Укренерго" розповіли, якими будуть відключення завтра

18:38 Під час удару по Курщині загинули 500 військових КНДР, — ЗМІ

18:27 Росія обстрілами Одещини зупинила роботу заводу в невизнаній ПМР

18:17 Перші заморозки та шторм — погода в Одесі на неділю

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК