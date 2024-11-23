Катерина Осадча на рідкісних фото показала одразу трьох синів
Телеведуча Катерина Осадча поділилася рідкісними кадрам зі своїми трьома синами. Зіркова матуся показала, як змінилися хлопці.
Сімейні світлини знаменитість опублікувала в своєму Instagram.
Катерина Осадча показала трьох синів
22 листопада в світі та в Україні святкували Міжнародний день синів. З особливої нагоди Осадча теж показала своїх хлопців та зазначила, що для неї це потрійне свято. Ведуча виховує 22-річного сина Іллю, семирічного Івана та трирічного Данила.
"Сьогодні День синів. Тричі мій день. Моє щастя", — написала у публікації Осадча.
У блозі телеведуча показала раніше небачені кадри, на яких показала, як змінювалися та дорослішали її діти.
Нагадаємо, старшого сина Іллю зірка народила у шлюбі із бізнесменом та нардепом Олегом Поліщуком. А двох молодших дітей ведуча виховує із другим чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим.
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