Катерина Осадча із сином Іваном. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча поділилася рідкісними кадрам зі своїми трьома синами. Зіркова матуся показала, як змінилися хлопці.

Сімейні світлини знаменитість опублікувала в своєму Instagram.

Читайте також:

Катерина Осадча показала трьох синів

22 листопада в світі та в Україні святкували Міжнародний день синів. З особливої нагоди Осадча теж показала своїх хлопців та зазначила, що для неї це потрійне свято. Ведуча виховує 22-річного сина Іллю, семирічного Івана та трирічного Данила.

Катерина Осадча з трьома синами. Фото: instagram.com/kosadcha

"Сьогодні День синів. Тричі мій день. Моє щастя", — написала у публікації Осадча.

Сини Катерини Осадчої. Фото: instagram.com/kosadcha

У блозі телеведуча показала раніше небачені кадри, на яких показала, як змінювалися та дорослішали її діти.

Катерина Осадча з сином. Фото: instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов із сином. Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, старшого сина Іллю зірка народила у шлюбі із бізнесменом та нардепом Олегом Поліщуком. А двох молодших дітей ведуча виховує із другим чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим.

Катерина Осадча з трьома синами. Фото: instagram.com/kosadcha

Раніше Надя Дорофєєва розчулила емоційною зустріччю з мамою після тривалої розлуки.

Олена Мозгова на рідкісному фото показала свою маму та 9-річну доньку.