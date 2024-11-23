Екатерина Осадчая показала сразу трех сыновей - редкие фото

Екатерина Осадчая на редких фото показала сразу трех сыновей
Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась редкими кадрами со своими тремя сыновьями. Звездная мамочка показала, как изменились ребята.
Семейные фотографии знаменитость опубликовала в своем Instagram.
Екатерина Осадчая показала троих сыновей
22 ноября в мире и Украине праздновали Международный день сыновей. По особому случаю Осадчая тоже показала своих ребят и отметила, что для нее это тройной праздник. Ведущая воспитывает 22-летнего сына Илью, семилетнего Ивана и трехлетнего Даниила.
"Сегодня День сыновей. Трижды мой день. Мое счастье" , — написала в публикации Осадчая.
В блоге телеведущая показала ранее невиданные кадры, на которых показала, как менялись и взрослели ее дети.
Напомним, старшего сына Илью звезда родила в браке с бизнесменом и нардепом Олегом Полищуком. А двоих младших детей ведущая воспитывает со вторым мужем, шоуменом Юрием Горбуновым.
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