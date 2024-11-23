Екатерина Осадчая показала сразу трех сыновей - редкие фото

Екатерина Осадчая с сыном Иваном. Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая поделилась редкими кадрами со своими тремя сыновьями. Звездная мамочка показала, как изменились ребята.

Семейные фотографии знаменитость опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Екатерина Осадчая показала троих сыновей

22 ноября в мире и Украине праздновали Международный день сыновей. По особому случаю Осадчая тоже показала своих ребят и отметила, что для нее это тройной праздник. Ведущая воспитывает 22-летнего сына Илью, семилетнего Ивана и трехлетнего Даниила.

Екатерина Осадчая с тремя сыновьями. Фото: instagram.com/kosadcha

"Сегодня День сыновей. Трижды мой день. Мое счастье" , — написала в публикации Осадчая.

Сыновья Екатерины Осадчей. Фото: instagram.com/kosadcha

В блоге телеведущая показала ранее невиданные кадры, на которых показала, как менялись и взрослели ее дети.

Екатерина Осадчая с сыном. Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с отпрыском. Фото: instagram.com/kosadcha

Напомним, старшего сына Илью звезда родила в браке с бизнесменом и нардепом Олегом Полищуком. А двоих младших детей ведущая воспитывает со вторым мужем, шоуменом Юрием Горбуновым.

Екатерина Осадчая с тремя сыновьями. Фото: instagram.com/kosadcha

Ранее Надя Дорофеева умилила эмоциональной встречей с мамой после продолжительной разлуки.

Елена Мозговая на редком фото показала свою маму и 9-летнюю дочь.