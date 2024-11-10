Названо найвідомішу людину всіх часів — хто

Співак Майкл Джексон. Фото: скриншот

Якщо найкращим актором усіх часів визнали Моргана Фрімена, то людиною "номер 1" безперечно став співак Майкл Джексон. З ним в рейтингу змагались впливові зірки та члени королівських родин.

Рейтинг виклали на ListChallenges.

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Майкл Джексон — найвідоміша людина всіх часів

Його стиль став еталоном, музика досі очолює чарт, а талант — покритий історичними таємницями. Майкла Джексона визнали найвідомішою людиною всіх часів і з цим неможливо сперечатись.

Джексон зібрав рекордні 2925 голосів на сайті, які принесли йому перемогу. На другому місці опинилася — покійна королева Великої Британії Єлизавета II, а на третьому — співак Елвіс Преслі.

Рейтинг найвідоміших людей всіх часів. Фото: скриншот ListChallenges

Після них у рейтингу опинились — футболіст Ліонель Мессі, трагічно загибла принцеса Діана, співачка Вітні Х'юстон та багато інших. Голосування проводили серед 200 кандидатів.

Нагадаємо, родина Майкла Джексона поховала його брата. Також популярна ясновидиця заявила про шлюб зі співаком.