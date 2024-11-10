Названо самого известного человека всех времен — кто

Певец Майкл Джексон. Фото: скриншот

Если лучшим актером всех времен признали Моргана Фримена, то человеком "номер 1" бесспорно стал певец Майкл Джексон. С ним в рейтинге соревновались влиятельные звезды и члены королевских семей.

Рейтинг выложили на ListChallenges.

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Майкл Джексон — самый известный человек всех времен

Его стиль стал эталоном, музыка до сих пор возглавляет чарт, а талант покрыт историческими тайнами. Майкла Джексона признали самым известным человеком всех времен и с этим невозможно спорить.

Джексон собрал рекордные 2925 голосов на сайте, принесших ему победу. На втором месте оказалась покойная королева Великобритании Елизавета II, а на третьем — певец Элвис Пресли.

Рейтинг самых известных людей всех времен. Фото: скриншот ListChallenges

После них в рейтинге оказались футболист Лионель Месси, трагически погибшая принцесса Диана, певица Уитни Хьюстон и многие другие. Голосование проводилось среди 200 кандидатов.

Напомним, семья Майкла Джексона похоронила его брата. Также популярная ясновидящая заявила о браке с певцом.