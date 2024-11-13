Гвен Стефані показалася у корсеті із кліпу "Spiderwebs"

Гвен Стефані знялась у кліпі в корсеті легендарної Вів'єн Вествуд
Попзірка Гвен Стефані презентувала кліп на свою нову пісню Somebody Else's. Віддані шанувальники помітили в відео зірки цікаву деталь.
Про це пише Page Six.
Гвен Стефані вдягла річ із кліпу Spiderwebs
У своєму новому кліпі Somebody Else's, попередній показ якого відбувся у вівторок, 11 листопада, на каналі HSN, 55-річна виконавиця пісні Don't Speak витягла з шафи топ, який вона зберігала ще за часів існування гурту No Doubt.
Співачка одягла корсет із трояндою від Vivienne Westwood з колекції весна/літо 1994 року. Стефані вперше одягнула його у 1996 році в кліпі на пісню Spiderwebs гурту No Doubt.
Замість шкіряних штанів у байкерському стилі, які Стефані поєднувала з бюстьє в 1996 році, зірка обрала гірчичний картатий піджак і чорні штани з низькою посадкою.
Нагадаємо, Леді Гага презентувала новий кліп, який зняла Таню Муіньо. А також співак Джон Бон Джові під час зйомок кліпу врятував жінку від самогубства.
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