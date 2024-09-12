Джон Бон Джові врятував жінку, яка хотіла стрибнути з мосту в США

Джон Бон Джові під час зйомок кліпу врятував жінку від самогубства
Фронтмен популярного американського рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові врятував жінку від смерті. Невідома намагалася стрибнути з мосту під час зйомок кліпу музикантів.
Про це пише Page Six.
Джон Бон Джові врятував життя американки
Музиканти знімали кліп на свою пісню "People's House", коли Бон Джові помітив жінку, яка стояла на зовнішньому виступі мосту Джона Зайгенталера в Нешвіллі (США) і трималася за поручні.
Відео з артистом опублікувало міське управління поліції Нешвілла. На його кадрах Джон Бон Джові повільно наближається до жінки на знаменитому мості.
62-річний Бон Джові зупинився за декілька кроків від жінки і почав із нею розмовляти.
Співаку та випадковому перехожому вдалося переконати жінку не вчиняти самогубство. На відео видно, як вони допомагають жінці перелізти через перила, а потім продовжують з нею розмовляти.
З'ясувалось, що артист знається у взаємодії з людьми в кризових ситуаціях завдяки його Фонду душі Джона Бон Джові (Jon Bon Jovi Soul Foundation).
Нагадаємо, співак Джон Бон Джові після перерви повертається на велику сцену. А також син покійного Честера Беннінгтона розкритикував повернення на сцену Linkin Park.
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