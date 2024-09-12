Джон Бон Джові врятував жінку, яка хотіла стрибнути з мосту в США

Фронтмен рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Фронтмен популярного американського рок-гурту "Bon Jovi" Джон Бон Джові врятував жінку від смерті. Невідома намагалася стрибнути з мосту під час зйомок кліпу музикантів.

Про це пише Page Six.

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Музиканти знімали кліп на свою пісню "People's House", коли Бон Джові помітив жінку, яка стояла на зовнішньому виступі мосту Джона Зайгенталера в Нешвіллі (США) і трималася за поручні.

Відео з артистом опублікувало міське управління поліції Нешвілла. На його кадрах Джон Бон Джові повільно наближається до жінки на знаменитому мості.

62-річний Бон Джові зупинився за декілька кроків від жінки і почав із нею розмовляти.

Співаку та випадковому перехожому вдалося переконати жінку не вчиняти самогубство. На відео видно, як вони допомагають жінці перелізти через перила, а потім продовжують з нею розмовляти.

Джон Бон Джові врятував жінку. Фото: Nashville Police Department

Джон Бон Джові врятував життя. Фото: Nashville Police Department

Джон Бон Джові зміг допомогти жінці, яка хотіла стрибнути з мосту. Фото: Nashville Police Department

З'ясувалось, що артист знається у взаємодії з людьми в кризових ситуаціях завдяки його Фонду душі Джона Бон Джові (Jon Bon Jovi Soul Foundation).

Нагадаємо, співак Джон Бон Джові після перерви повертається на велику сцену. А також син покійного Честера Беннінгтона розкритикував повернення на сцену Linkin Park.