Джон Бон Джови спас женщину, которая хотела прыгнуть с моста в США

Джон Бон Джови во время съемок клипа спас женщину от самоубийства
Фронтмен популярной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови спас женщину от смерти. Неизвестная пыталась прыгнуть с моста во время съемок клипа музыкантов.
Об этом пишет Page Six.
Джон Бон Джови спас жизнь американки
Музыканты снимали клип на свою песню People's House, когда Бон Джови заметил женщину, которая стояла на внешнем выступе моста Джона Зайгенталера в Нэшвилле (США) и держалась за поручни.
Видео с артистом опубликовало городское управление полиции Нэшвилла. На его кадрах Джон Бон Джови медленно приближается к женщине на знаменитом мосту.
62-летний Бон Джови остановился в нескольких шагах от женщины и начал с ней разговаривать.
Певцу и случайному прохожему удалось убедить женщину не совершать самоубийство. На видео видно, как они помогают женщине перелезть через перила, а затем продолжают с ней разговаривать.
Выяснилось, что артист разбирается во взаимодействии с людьми в кризисных ситуациях благодаря его Фонду души Джона Бон Джови (Jon Bon Jovi Soul Foundation).
Напомним, певец Джон Бон Джови после перерыва возвращается на большую сцену. А также сын покойного Честера Беннингтона подверг критике возвращение на сцену Linkin Park.
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