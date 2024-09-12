Джон Бон Джови спас женщину, которая хотела прыгнуть с моста в США

Фронтмен рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови. Фото: instagram.com/jonbonjovi/

Фронтмен популярной американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови спас женщину от смерти. Неизвестная пыталась прыгнуть с моста во время съемок клипа музыкантов.

Об этом пишет Page Six.

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Музыканты снимали клип на свою песню People's House, когда Бон Джови заметил женщину, которая стояла на внешнем выступе моста Джона Зайгенталера в Нэшвилле (США) и держалась за поручни.

Видео с артистом опубликовало городское управление полиции Нэшвилла. На его кадрах Джон Бон Джови медленно приближается к женщине на знаменитом мосту.

62-летний Бон Джови остановился в нескольких шагах от женщины и начал с ней разговаривать.

Певцу и случайному прохожему удалось убедить женщину не совершать самоубийство. На видео видно, как они помогают женщине перелезть через перила, а затем продолжают с ней разговаривать.

Джон Бон Джови спас женщину. Фото: Nashville Police Department

Джон Бон Джови спас жизнь. Фото: Nashville Police Department

Джон Бон Джови смог помочь женщине, которая хотела прыгнуть с моста. Фото: Nashville Police Department

Выяснилось, что артист разбирается во взаимодействии с людьми в кризисных ситуациях благодаря его Фонду души Джона Бон Джови (Jon Bon Jovi Soul Foundation).

Напомним, певец Джон Бон Джови после перерыва возвращается на большую сцену. А также сын покойного Честера Беннингтона подверг критике возвращение на сцену Linkin Park.