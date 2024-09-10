Син Честера Беннінгтона накинувся на засновника Linkin Park

Покійний фронтмен гурту Linkin Park Честер Беннінгтон. Фото: instagram.com/chesterbe/

Син Честера Беннінгтона Хайме розкритикував засновника гурту Linkin Park Майка Шиноду. Хлопець вважає, що музиканти таким кроком знецінюють все, що зробив для них його покійний тато.

Про це повідомляє Page Six.

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Хайме Беннінгтон стверджує, що музиканти Linkin Park "тихо стерли життя і спадщину його батька". Він розкритикував засновника Linkin Park Майка Шиноду за те, що той замінив його покійного батька на вокалістку Емілі Армстронг. Шинода поки ніяк не прокоментував такі звинувачення.

"Ти зрадив довіру мільйонів фанатів і людей, які підтримували тебе, зокрема мене. Ми вірили, що ти будеш кращою людиною. А тепер ти просто старієш і втрачаєш слух. Божевільний", — зазначив Хайме Беннінгтон.

Нагадаємо, у липні 2017 року Честер Беннінгтон покінчив життя самогубством у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому був 41 рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт Coldplay поставив крапку в гучній судовій справі на мільйони доларів. А також легендарний гурт ABBA заборонив Трампу використовувати їхні пісні у передвиборчій кампанії.