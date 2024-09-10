Сын Честера Беннингтона набросился на основателя Linkin Park

Покойный фронтмен группы Linkin Park Честер Беннингтон. Фото: instagram.com/chesterbe/

Сын Честера Беннингтона Хайме подверг критике основателя группы Linkin Park Майка Шиноду. Парень считает, что музыканты таким шагом обесценивают все, что сделал для них его покойный отец.

Об этом сообщает Page Six.

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Хайме Беннингтон утверждает, что музыканты Linkin Park "тихо стерли жизнь и наследие его отца". Он подверг критике основателя Linkin Park Майка Шиноду за то, что тот заменил его покойного отца на вокалистку Эмили Армстронг. Шинода пока никак не прокомментировал подобные обвинения.

"Ты предал доверие миллионов фанатов и людей, которые поддерживали тебя, в частности меня. Мы верили, что ты будешь лучшим человеком. А теперь ты просто стареешь и теряешь слух. Безумный", — отметил Хайме Беннингтон.

Напомним, в июле 2017 года Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год.

Напомним, ранее мы писали, что группа Coldplay поставила точку в громком судебном деле на миллионы долларов. А также легендарная группа ABBA запретила Трампу использовать их песни в предвыборной кампании.