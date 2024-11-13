Гвен Стефани показалась в корсете из клипа "Spiderwebs"

Гвен Стефани снялась в клипе в корсете легендарной Вивьен Вествуд
Поп-звезда Гвен Стефани представила клип на свою новую песню "Somebody Else's". Преданные поклонники заметили в видео звезды интересную деталь.
Об этом пишет Page Six.
Гвен Стефани надела вещь из клипа "Spiderwebs"
В своем новом клипе "Somebody Else's", предварительный показ которого состоялся во вторник, 11 ноября, на канале HSN, 55-летняя исполнительница песни "Don't Speak" вытащила из шкафа топ, который он хранила еще во времен существования группы No Doubt.
Певица надела корсет с розой от Vivienne Westwood из коллекции весна/лето 1994 года. Стефани впервые надела его в 1996 году в клипе на песню "Spiderwebs" группы No Doubt.
Вместо кожаных штанов в байкерском стиле, которые Стефани сочетала с бюстье в 1996 году, звезда выбрала горчичный клетчатый пиджак и черные брюки с низкой посадкой.
Напомним, Леди Гага представила новый клип, который сняла Таню Муиньо. А также певец Джон Бон Джови во время съемок клипа спас женщину от самоубийства.
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