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Гарнер не хоче спілкуватись з Лопес — в чому причина

21 листопада 2024 14:04
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Колишня дружина Аффлека більше не хоче спілкуватись з Джей Ло
Дженніфер Гарнер. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Дженніфер Гарнер, відома 52-річна американська актриса та колишня дружина Бена Аффлека, більше не підтримує контакт із Дженніфер Лопес. За словами джерел, причиною стали події, пов’язані з кризою у шлюбі Лопес та Аффлека, які завершилися поданням Джей Ло заяви на розлучення. Тепер Гарнер погоджується спілкуватися з Лопес тільки у питаннях, що стосуються дітей.

Про це пише Daily Mail.

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Гарнер хотіла врятувати шлюб Джей Ло і Бена Аффлека

Як стало відомо, на прохання самої Лопес, Дженніфер Гарнер намагалася допомогти врятувати їхній шлюб. Вона навіть ризикувала власним особистим життям, виступаючи своєрідним посередником між подружжям. Однак після завершення цієї історії Гарнер почувається використаною. Вона вважає, що була лише "пішаком" у боротьбі за збереження цього союзу.

Гарнер не хоче спілкуватись з Лопес — в чому причина - фото 1
Гарнер і Аффлек під час шлюбу. Фото: скриншот відео

За словами друзів Гарнер, її участь у стосунках Лопес та Аффлека була надмірною.

"Джен завжди була доброю людиною і хотіла допомогти. Але тепер вона зрозуміла, що це було помилкою. Її друзі переконані, що вона не мала так активно втручатися", — кажуть вони.

Тим часом дочка Гарнер і Аффлека, 18-річна Вайолет, зберігає теплі стосунки з Лопес. Влітку дівчина проводила час із колишньою мачухою в Гемптоні, а нещодавно сестра Лопес, Лінда, навіть відвідала Вайолет у Єльському університеті.

Гарнер не хоче спілкуватись з Лопес — в чому причина - фото 2
Джей Ло подала на розлучення з Аффлеком. Фото: скриншот відео

Таке зближення викликало подив у Гарнер, хоча вона, як завжди, зберігає нейтралітет і не висловлюється негативно про Лопес. Відомо, що всі взаємодії між Джей Ло і дітьми Гарнер проходять під її пильним контролем.

Відзначимо, що особисте життя Дженніфер Гарнер також у центрі уваги. Вона продовжує стосунки з бізнесменом Джоном Міллером, з яким разом із 2018 року. Чутки натякають на їхнє можливе весілля у Парижі. До речі, Джон, за словами знайомих, не схвалював залучення Дженніфер до проблем Лопес і Аффлека.

Раніше ми писали про те, що Джей Ло знову ігнорує запитання про колишнього Аффлека.

Також ми повідомляли, що сестра Джей Ло провела день з донькою Аффлека.

Дженніфер Лопес Бен Аффлек знаменитості Голлівуд зірки

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