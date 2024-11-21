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Гарнер не хочет общаться с Лопес — в чем причина

21 ноября 2024 14:04
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Бывшая жена Аффлека больше не хочет общаться с Джей Ло
Дженнифер Гарнер. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Дженнифер Гарнер, известная 52-летняя американская актриса и бывшая жена Бена Аффлека, больше не поддерживает контакт с Дженнифер Лопес. По словам источников, причиной стали события, связанные с кризисом в браке Лопес и Аффлека, завершившиеся подачей Джей Ло заявления на развод. Теперь Гарнер соглашается общаться с Лопесом только в вопросах, касающихся детей.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как стало известно, по просьбе самой Лопес Дженнифер Гарнер пыталась помочь спасти их брак. Она даже рисковала своей личной жизнью, выступая своеобразным посредником между супругами. Однако после завершения этой истории Гарнер чувствует себя использованной. Она считает, что была лишь "пешкой" в борьбе за сохранение этого союза.

Гарнер не хочет общаться с Лопес — в чем причина - фото 1
Гарнер и Аффлек во время брака. Фото: скриншот видео

По словам друзей Гарнер, ее участие в отношениях Лопес и Аффлека было чрезмерным.

"Джен всегда была хорошим человеком и хотела помочь. Но теперь она поняла, что это было ошибкой. Ее друзья убеждены, что она не должна была так активно вмешиваться", — говорят они.

Между тем, дочь Гарнер и Аффлека, 18-летняя Вайолет, сохраняет теплые отношения с Лопес. Летом девушка проводила время с бывшей мачехой в Гемптоне, а недавно сестра Лопес Линда даже посетила Вайолет в Йельском университете.

Гарнер не хочет общаться с Лопес — в чем причина - фото 2
Джей Ло подала на развод с Аффлеком. Фото: скриншот видео

Такое сближение вызвало удивление у Гарнер, хотя она, как всегда, сохраняет нейтралитет и не высказывается негативно о Лопес. Известно, что все взаимодействия между Джей Ло и детьми Гарнер проходят под ее пристальным контролем.

Отметим, что личная жизнь Дженнифер Гарнер также находится в центре внимания. Она продолжает отношения с бизнесменом Джоном Миллером, с которым вместе с 2018 года. Слухи намекают на их возможную свадьбу в Париже. Кстати, Джон, по словам знакомых, не одобрял вовлечение Дженнифер в проблемы Лопеса и Аффлека.

Ранее мы писали о том, что Джей Ло снова игнорирует вопрос о бывшем Аффлеке.

Также мы сообщали, что сестра Джей Ло провела день с дочерью Аффлека.

Дженнифер Лопес Бен Аффлек знаменитости Голливуд звезды

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