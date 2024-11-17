Схуднення Елтона Джона — деталі раціону

Британський співак Елтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Британський співак Елтон Джон вразив своїм зовнішнім виглядом на бродвейській прем'єрі мюзиклу "Теммі Фей". Зірка помітно схуд, адже відмовився від деяких продуктів.

Про це пише Daily Mail.

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Культовий співак продемонстрував підтягнуту фігуру у стильному рожевому костюмі. Зірка доповнив образ рожевими кросівками і парою своїх фірмових окулярів, що завжди привертають увагу.

Мюзикл заснований на реальній історії життя телеєвангелістів Теммі Фей і Джима Баккера, музику до нього написав сер Елтон, а слова — зірка гурту Scissor Sisters Джейк Шірс.

Сер Елтон Джон зізнався, що відмовився від солодощів, щоб контролювати рівень цукру в крові на тлі проблем зі здоров'ям.

"Я можу з'їсти яблуко чи трохи дині. Якщо ви ставитеся до цього з розумом, це не призведе до підвищення рівня цукру в крові. Але я так мрію про шоколад та морозиво, які мені, на жаль, не можна", — поділився легендарний музикант.

Нагадаємо, раніше солістка KAZKA Олександра Заріцька показала, які вправи робить для схуднення. А також телеведучий розповів, як йому вдалося схуднути на 30 кг за чотири місяці.