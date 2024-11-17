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Елтон Джон помітно схуд — від чого відмовився співак

17 листопада 2024 19:10
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Схуднення Елтона Джона — деталі раціону
Британський співак Елтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Британський співак Елтон Джон вразив своїм зовнішнім виглядом на бродвейській прем'єрі мюзиклу "Теммі Фей". Зірка помітно схуд, адже відмовився від деяких продуктів.

Про це пише Daily Mail.

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Культовий співак продемонстрував підтягнуту фігуру у стильному рожевому костюмі. Зірка доповнив образ рожевими кросівками і парою своїх фірмових окулярів, що завжди привертають увагу.

Мюзикл заснований на реальній історії життя телеєвангелістів Теммі Фей і Джима Баккера, музику до нього написав сер Елтон, а слова — зірка гурту Scissor Sisters Джейк Шірс.

Сер Елтон Джон зізнався, що відмовився від солодощів, щоб контролювати рівень цукру в крові на тлі проблем зі здоров'ям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я можу з'їсти яблуко чи трохи дині. Якщо ви ставитеся до цього з розумом, це не призведе до підвищення рівня цукру в крові. Але я так мрію про шоколад та морозиво, які мені, на жаль, не можна", — поділився легендарний музикант.

Нагадаємо, раніше солістка KAZKA Олександра Заріцька показала, які вправи робить для схуднення. А також телеведучий розповів, як йому вдалося схуднути на 30 кг за чотири місяці.

цукор дієта Елтон Джон закордонні зірки схуднення

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