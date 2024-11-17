Похудение Элтона Джона – детали рациона

Элтон Джон заметно похудел — от чего отказался певец
Британский певец Элтон Джон поразил своим внешним видом на бродвейской премьере мюзикла "Темми Фэй". Звезда заметно похудел, ведь отказался от некоторых продуктов.
Об этом пишет Daily Mail.
Диета Элтона Джона
Культовый певец показал подтянутую фигуру в стильном розовом костюме. Звезда дополнил образ розовыми кроссовками и парой своих фирменных очков, которые всегда привлекают внимание.
Мюзикл основан на реальной истории жизни телеевангелистов Темми Фэй и Джима Баккера. Музыку к нему написал сэр Элтон, а слова — звезда группы "Scissor Sisters" Джейк Ширс.
Сэр Элтон Джон признался, что отказался от сладостей, чтобы контролировать уровень сахара в крови на фоне проблем со здоровьем.
"Я могу съесть яблоко или немного дыни. Если вы относитесь к этому с умом, это не приведет к повышению уровня сахара в крови. Но я так мечтаю о шоколаде и мороженом, которые мне к сожалению нельзя", — поделился легендарный музыкант.
Напомним, ранее солистка KAZKA Александра Зарицкая показала, какие упражнения делает для похудения . А также телеведущий рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг за четыре месяца.
Читайте Новини.LIVE!