Похудение Элтона Джона – детали рациона

Британский певец Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn/

Британский певец Элтон Джон поразил своим внешним видом на бродвейской премьере мюзикла "Темми Фэй". Звезда заметно похудел, ведь отказался от некоторых продуктов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Культовый певец показал подтянутую фигуру в стильном розовом костюме. Звезда дополнил образ розовыми кроссовками и парой своих фирменных очков, которые всегда привлекают внимание.

Мюзикл основан на реальной истории жизни телеевангелистов Темми Фэй и Джима Баккера. Музыку к нему написал сэр Элтон, а слова — звезда группы "Scissor Sisters" Джейк Ширс.

Сэр Элтон Джон признался, что отказался от сладостей, чтобы контролировать уровень сахара в крови на фоне проблем со здоровьем.

"Я могу съесть яблоко или немного дыни. Если вы относитесь к этому с умом, это не приведет к повышению уровня сахара в крови. Но я так мечтаю о шоколаде и мороженом, которые мне к сожалению нельзя", — поделился легендарный музыкант.

Напомним, ранее солистка KAZKA Александра Зарицкая показала, какие упражнения делает для похудения . А также телеведущий рассказал, как ему удалось похудеть на 30 кг за четыре месяца.