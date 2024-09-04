Елтон Джон осліп на одне око — деталі

Елтон Джон частково втратив зір — що стало причиною
Легендарний британський співак Елтон Джон поскаржився на проблеми зі здоров'ям після перенесеної інфекції. Артист частково втратив зір.
Про це пише People.
Елтон Джон поскаржився на здоров'я
Легендарний музикант поділився новинами про стан свого здоров'я у соцмережах і запевнив шанувальників, що одужує після перенесеної інфекції на очах.
"Протягом літа я боровся з важкою інфекцією очей, яка, на жаль, залишила мене з обмеженим зором на одне око. Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і пройде деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока", — розповів Елтон Джон.
П'ятиразового володара "Греммі" підтримала величезна кількість шанувальників і колег-зірок. Музикант отримав повідомлення із побажання якнайшвидше одужати від Донателли Версаче, Біллі Джин Кінг, Ті-Джея Осборна з братів Осборнів, Лінди Євангелісти, Лоні Лав і багатьох інших.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон анонсував книгу про свій прощальний тур і назвав дату релізу. А також британська легенда припинив співпрацю із італійським модним брендом Gucci.
Читайте Новини.LIVE!