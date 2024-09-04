Елтон Джон осліп на одне око — деталі

Британський співак Елтон Джон. Фото: Reuters

Легендарний британський співак Елтон Джон поскаржився на проблеми зі здоров'ям після перенесеної інфекції. Артист частково втратив зір.

Про це пише People.

Читайте також:

Елтон Джон поскаржився на здоров'я

Легендарний музикант поділився новинами про стан свого здоров'я у соцмережах і запевнив шанувальників, що одужує після перенесеної інфекції на очах.

"Протягом літа я боровся з важкою інфекцією очей, яка, на жаль, залишила мене з обмеженим зором на одне око. Я одужую, але це надзвичайно повільний процес, і пройде деякий час, перш ніж зір повернеться до ураженого ока", — розповів Елтон Джон.

П'ятиразового володара "Греммі" підтримала величезна кількість шанувальників і колег-зірок. Музикант отримав повідомлення із побажання якнайшвидше одужати від Донателли Версаче, Біллі Джин Кінг, Ті-Джея Осборна з братів Осборнів, Лінди Євангелісти, Лоні Лав і багатьох інших.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Елтон Джон анонсував книгу про свій прощальний тур і назвав дату релізу. А також британська легенда припинив співпрацю із італійським модним брендом Gucci.