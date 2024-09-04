Элтон Джон ослеп на один глаз.

Элтон Джон частично потерял зрение — что стало причиной
Легендарный британский певец Элтон Джон пожаловался на проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции. Артист частично потерял зрение.
Об этом пишет People.
Элтон Джон пожаловался на здоровье
Легендарный музыкант поделился новостями о состоянии своего здоровья в соцсетях и убедил поклонников, что поправляется после перенесенной инфекции на глазах.
"В течение лета я боролся с тяжелой инфекцией глаз, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я поправляюсь, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", — рассказал Элтон Джон.
Пятикратного обладателя "Грэмми" поддержало огромное количество поклонников и коллег-звезд. Музыкант получил сообщения с пожеланиями как можно быстрее выздороветь от Донателлы Версаче, Билли Джин Кинг, Ти-Джея Осборна из братьев Осборнов, Линды Евангелисты, Лони Лав и многих других.
Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон анонсировал книгу о своем прощальном туре и назвал дату релиза. А также британская легенда прекратила сотрудничество с итальянским модным брендом Gucci.
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