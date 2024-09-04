Элтон Джон ослеп на один глаз.

Британский певец Элтон Джон. Фото: Reuters

Легендарный британский певец Элтон Джон пожаловался на проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции. Артист частично потерял зрение.

Об этом пишет People.

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Элтон Джон пожаловался на здоровье

Легендарный музыкант поделился новостями о состоянии своего здоровья в соцсетях и убедил поклонников, что поправляется после перенесенной инфекции на глазах.

"В течение лета я боролся с тяжелой инфекцией глаз, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением на один глаз. Я поправляюсь, но это очень медленный процесс, и пройдет некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", — рассказал Элтон Джон.

Пятикратного обладателя "Грэмми" поддержало огромное количество поклонников и коллег-звезд. Музыкант получил сообщения с пожеланиями как можно быстрее выздороветь от Донателлы Версаче, Билли Джин Кинг, Ти-Джея Осборна из братьев Осборнов, Линды Евангелисты, Лони Лав и многих других.

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон анонсировал книгу о своем прощальном туре и назвал дату релиза. А также британская легенда прекратила сотрудничество с итальянским модным брендом Gucci.