Ексдружина Віталія Кличка вразила зовнішнім виглядом - відео

Наталія Єгорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, потішила підписників новим контентом. Знаменитість продемонструвала стильний осінній аутфіт.

Відео Наталія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Модель прогулялася містом та вигуляла новий образ у трендових осінніх відтінках.

Єгорова обрала твідові мінішорти та білу сорочку, поверх якої одягнула свет у шоколадному кольорі. У якості другого шару модель обрала замшевий бомбер у колір та накинула на плечу ще один светр, але білий.

Аутфіт зірка доповнила високими темно-коричневими чобітками, колготками у тон та клатчем.

"Свіже повітря, золоте листя і вічні речі — замша і твід — мої найкращі супутники осені", — написала під відео Єгорова.

Раніше дружина Володимира Остапчука похизувалася розкішним авто у подарунок.

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