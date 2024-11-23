Ексдружина Віталія Кличка вразила зовнішнім виглядом - відео

Ексдружина Кличка похизувалася стрункими ніжками в мінішортах
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, потішила підписників новим контентом. Знаменитість продемонструвала стильний осінній аутфіт.
Відео Наталія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ексдружина Кличка показала стильний лук
Модель прогулялася містом та вигуляла новий образ у трендових осінніх відтінках.
Єгорова обрала твідові мінішорти та білу сорочку, поверх якої одягнула свет у шоколадному кольорі. У якості другого шару модель обрала замшевий бомбер у колір та накинула на плечу ще один светр, але білий.
Аутфіт зірка доповнила високими темно-коричневими чобітками, колготками у тон та клатчем.
"Свіже повітря, золоте листя і вічні речі — замша і твід — мої найкращі супутники осені", — написала під відео Єгорова.
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