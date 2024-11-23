Эксдружина Виталия Кличко поразила внешним видом

Наталья Егорова. Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, модель Наталья Егорова, порадовала подписчиков новым контентом. Знаменитость продемонстрировала стильный осенний аутфит.

Видео Наталья опубликовала на своей странице в Instagram.

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Модель прогулялась по городу и выгуляла новый образ в осенних трендовых оттенках.

Егорова выбрала твидовые мини-шорты и белую рубашку, поверх которой надела свет в шоколадном цвете. В качестве второго слоя модель выбрала замшевый бомбер в цвет и накинула на плечо еще один свитер, но белый.

Звезда аутфит дополнила высокими темно-коричневыми сапогами, колготками в тон и клатчем.

"Свежий воздух, золотые листья и вечные вещи — замша и твид — мои лучшие спутники осени" , — написала под видео Егорова.

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