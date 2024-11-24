Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow Джон Траволта показав помітно підрослого сина arrow

Джон Траволта показав помітно підрослого сина

24 листопада 2024 15:20
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Джон Траволта привітав молодшого сина с днем народження
Актор Джон Траволта. Фото: Reuters
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

У суботу, 23 листопада, відомий голлівудський актор Джон Траволта показав свого молодшого сина Бенджаміна. Зірка привітав його з 14-річчям.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Джон Траволта звернувся до сина

Актор поділився фотографією, на якій Бенджамін обіймає їх собаку Горішка. Траволта прилаштував песика після того, як акторка Джеймі Лі Кертіс вивела її на сцену під час 94-ї церемонії вручення премії "Оскар" в 2022 році.

"З днем народження, мій Бен. Твій тато любить тебе!  І Горішок теж!", — написав Траволта.

Дочка Джона, 24-річна Елла Блю Траволта, також привітала свого молодшого брата в соціальних мережах. Дівчина публікувала фото, на якому Бенджамін на борту човна насолоджується заходом сонця.

"З днем народження, Бенджамін!!!!!!. Я люблю тебе", —  написала Елла.

Раніше Лілія Ребрик здивувала незвичним образом 8-місячної доньки для фотосесії. А також донька Тимура Мірошніченка вперше вийшла на сцену.

День народження соцмережі актори закордонні зірки сини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:26 У Польщі відреагували на протести фермерів на кордоні

15:25 На ВЛК братимуть інформацію з приватних клінік — новий закон

15:15 Дороге задоволення — скільки коштує їжа в Буковелі

15:06 Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

15:02 Було нуль шансів на життя — історія бійця, який обороняв Київ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:57 Кричало та виривалось — на Одещині хлопець знущався з кошеняти

14:54 SpaceX вивела на орбіту ще 20 супутників Starlink — відео

14:39 В Україні зросла кількість диверсій проти силовиків, — ЗМІ

14:32 Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

14:29 В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла

15:26 У Польщі відреагували на протести фермерів на кордоні

15:25 На ВЛК братимуть інформацію з приватних клінік — новий закон

15:15 Дороге задоволення — скільки коштує їжа в Буковелі

15:06 Синоптики попередили про небезпеку у Харкові завтра

15:02 Було нуль шансів на життя — історія бійця, який обороняв Київ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

14:57 Кричало та виривалось — на Одещині хлопець знущався з кошеняти

14:54 SpaceX вивела на орбіту ще 20 супутників Starlink — відео

14:39 В Україні зросла кількість диверсій проти силовиків, — ЗМІ

14:32 Кияни віддають понад половину зарплати на оренду житла

14:29 В Одесі люди застрягли на атракціоні через відключення світла

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету