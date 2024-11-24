Джон Траволта привітав молодшого сина с днем народження

Актор Джон Траволта. Фото: Reuters

У суботу, 23 листопада, відомий голлівудський актор Джон Траволта показав свого молодшого сина Бенджаміна. Зірка привітав його з 14-річчям.

Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Актор поділився фотографією, на якій Бенджамін обіймає їх собаку Горішка. Траволта прилаштував песика після того, як акторка Джеймі Лі Кертіс вивела її на сцену під час 94-ї церемонії вручення премії "Оскар" в 2022 році.

"З днем народження, мій Бен. Твій тато любить тебе! І Горішок теж!", — написав Траволта.

Дочка Джона, 24-річна Елла Блю Траволта, також привітала свого молодшого брата в соціальних мережах. Дівчина публікувала фото, на якому Бенджамін на борту човна насолоджується заходом сонця.

"З днем народження, Бенджамін!!!!!!. Я люблю тебе", — написала Елла.

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