Джон Траволта поздравил младшего сына с днем рождения

Актер Джон Траволта. Фото: Reuters

В субботу, 23 ноября, известный голливудский актер Джон Траволта показал своего младшего сына Бенджамина. Звезда поздравил его с 14-летием.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Джон Траволта обратился к сыну

Актер поделился фотографией, на которой Бенджамин обнимает их собаку Орешка. Траволта пристроил собачку после того, как актриса Джейми Ли Кертис вывела ее на сцену во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году.

"С днем рождения, мой Бен. Твой папа любит тебя! И Орешек тоже!", — написал Траволта.

Дочь Джона, 24-летняя Элла Блю Траволта, тоже поздравила своего младшего брата в социальных сетях. Девушка публиковала фото, на котором Бенджамин на борту лодки наслаждается закатом.

"С днем рождения, Бенджамин!!!!!!. Я люблю тебя", —написала Элла.

Ранее Лилия Ребрик удивила необычным образом 8-месячной дочери для фотосессии. А также дочь Тимура Мирошниченко впервые вышла на сцену.