Джон Траволта поздравил младшего сына с днем рождения

Джон Траволта показал заметно подросшего сына
В субботу, 23 ноября, известный голливудский актер Джон Траволта показал своего младшего сына Бенджамина. Звезда поздравил его с 14-летием.
Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram.
Джон Траволта обратился к сыну
Актер поделился фотографией, на которой Бенджамин обнимает их собаку Орешка. Траволта пристроил собачку после того, как актриса Джейми Ли Кертис вывела ее на сцену во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" в 2022 году.
"С днем рождения, мой Бен. Твой папа любит тебя! И Орешек тоже!", — написал Траволта.
Дочь Джона, 24-летняя Элла Блю Траволта, тоже поздравила своего младшего брата в социальных сетях. Девушка публиковала фото, на котором Бенджамин на борту лодки наслаждается закатом.
"С днем рождения, Бенджамин!!!!!!. Я люблю тебя", —написала Элла.
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