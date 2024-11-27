Дружина Остапчука на останніх термінах — коли планує народжувати

Дружина Остапчука назвала орієнтовну дату пологів
Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина нині перебуває на останніх термінах вагітності. Дівчина назвала орієнтовну дату пологів.
Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці Instagram.
Дружина Остапчука зізналась, коли має народитись первісток
Підписники поцікавились в Катерини, чи малюк з'явиться на світ до Різдвяних свят. Катерина зізналась, що їх з Володимиром первісток Тимофій народиться в першій половині грудня.
"Точно до. 9-15 грудня", — відповіла Остапчук.
Катерина також розповіла, що вони вже з чоловіком повністю підготувались до появи малюка. Проте дівчина планує ще придбати пеленатор.
Нагадаємо, раніше Катерина розповіла, чи планують вони із чоловіком ще дітей. Також дружина Остапчука похизувалася розкішним авто, яке їй подарував шоумен.
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