Дружина Остапчука на останніх термінах — коли планує народжувати

Ведучий Володимир Остапчук з дружиною. Фото: instagram.com/poka.tya

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина нині перебуває на останніх термінах вагітності. Дівчина назвала орієнтовну дату пологів.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Підписники поцікавились в Катерини, чи малюк з'явиться на світ до Різдвяних свят. Катерина зізналась, що їх з Володимиром первісток Тимофій народиться в першій половині грудня.

"Точно до. 9-15 грудня", — відповіла Остапчук.

Катерина Остапчук відповіла на питання про пологи. Фото: instagram.com/poka.tya

Катерина також розповіла, що вони вже з чоловіком повністю підготувались до появи малюка. Проте дівчина планує ще придбати пеленатор.

Катерина Остапчук відповіла на питання про появу малюка. Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, раніше Катерина розповіла, чи планують вони із чоловіком ще дітей. Також дружина Остапчука похизувалася розкішним авто, яке їй подарував шоумен.