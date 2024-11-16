DOROFEEVA збирає перший сольник у Палац Спорту — деталі

Співачка DOROFEEVA. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Популярна співачка DOROFEEVA збирає свій перший сольний Палац спорту. Квитки майже розпродані, а фанати з нетерпінням очікують на наймасштабніший концерт зірки.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що очікувати глядачам.

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DOROFEEVA запрошує на сольник у Палац спорту

Велике шоу HEARTBEAT у Києві завершить осінній тур DOROFEEVA з новою програмою. Її вже почули близько 20 тисяч глядачів у 19 українських містах. Однак у Палаці спорту зірка вражатиме новим шоу, яке створила з режисерською командою TRI Direction.

На сцені разом з Надею Дорофеєвою заспівають молоді зірки —Otoy, Jockii Druce та Badwor7h, з якими має фіти, та саксофоніста Andrii Barmalii. Окрім цього, співачка разом зі своїм другом Мішею Лебігою виконають хіт "А я все плакала", який буквально розірвав соцмережі і продовжє набирати мільйонні перегляди.

Водночас веселощі заплановані і до початку концерту. Усі охочі зможуть сфотографуватися з ростовою фігурою Наді на бренд-зоні від генерального партнера Samsung Україна. Також протестувати гнучкі смартфони та зробити флеш-тату — додати яскравих та блискучих штрихів до свого макіяжу за допомогою спеціального трафарету з символом "хартбіт" на backstage zone від б’юті-партнера Lamel.

Дорофеєва підготувала для прихильників мерч та ексклюзивну першу вінілову платівку до її офіційного виходу у продаж.

Сольник матиме обов'язкову благодійну складову. Як саме збиратимуть донати на ЗСУ, організатори не розповідають, однак натякають, що буде чимало несподіванок.

Афіша концерту DOROFEEVA. Фото: пресреліз

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила секрети нового альбому. Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.