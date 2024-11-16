DOROFEEVA збирає перший сольник у Палац Спорту — деталі

DOROFEEVA збирає свій перший Палац спорту — що чекає на глядачів
Популярна співачка DOROFEEVA збирає свій перший сольний Палац спорту. Квитки майже розпродані, а фанати з нетерпінням очікують на наймасштабніший концерт зірки.
Редакція Новини.LIVE розповідає, що очікувати глядачам.
DOROFEEVA запрошує на сольник у Палац спорту
Велике шоу HEARTBEAT у Києві завершить осінній тур DOROFEEVA з новою програмою. Її вже почули близько 20 тисяч глядачів у 19 українських містах. Однак у Палаці спорту зірка вражатиме новим шоу, яке створила з режисерською командою TRI Direction.
На сцені разом з Надею Дорофеєвою заспівають молоді зірки —Otoy, Jockii Druce та Badwor7h, з якими має фіти, та саксофоніста Andrii Barmalii. Окрім цього, співачка разом зі своїм другом Мішею Лебігою виконають хіт "А я все плакала", який буквально розірвав соцмережі і продовжє набирати мільйонні перегляди.
Водночас веселощі заплановані і до початку концерту. Усі охочі зможуть сфотографуватися з ростовою фігурою Наді на бренд-зоні від генерального партнера Samsung Україна. Також протестувати гнучкі смартфони та зробити флеш-тату — додати яскравих та блискучих штрихів до свого макіяжу за допомогою спеціального трафарету з символом "хартбіт" на backstage zone від б’юті-партнера Lamel.
Дорофеєва підготувала для прихильників мерч та ексклюзивну першу вінілову платівку до її офіційного виходу у продаж.
Сольник матиме обов'язкову благодійну складову. Як саме збиратимуть донати на ЗСУ, організатори не розповідають, однак натякають, що буде чимало несподіванок.
Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила секрети нового альбому. Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.
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