Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірки arrow DOROFEEVA збирає свій перший Палац спорту — що чекає на глядачів arrow

DOROFEEVA збирає свій перший Палац спорту — що чекає на глядачів

16 листопада 2024 21:46
Світлана Заболотна - Редактор
DOROFEEVA збирає перший сольник у Палац Спорту — деталі
Співачка DOROFEEVA. Фото: instagram/nadyadorofeeva
Світлана Заболотна - Редактор

Популярна співачка DOROFEEVA збирає свій перший сольний Палац спорту. Квитки майже розпродані, а фанати з нетерпінням очікують на наймасштабніший концерт зірки. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що очікувати глядачам. 

Читайте також:

DOROFEEVA запрошує на сольник у Палац спорту

Велике шоу HEARTBEAT у Києві завершить осінній тур DOROFEEVA з новою програмою. Її вже почули близько 20 тисяч глядачів у 19 українських містах. Однак у Палаці спорту зірка вражатиме новим шоу, яке створила з режисерською командою TRI Direction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

На сцені разом з Надею Дорофеєвою заспівають молоді зірки —Otoy, Jockii Druce та Badwor7h, з якими має фіти, та саксофоніста Andrii Barmalii. Окрім цього, співачка разом зі своїм другом Мішею Лебігою виконають хіт "А я все плакала", який буквально розірвав соцмережі і продовжє набирати мільйонні перегляди.

Водночас веселощі заплановані і до початку концерту. Усі охочі зможуть сфотографуватися з ростовою фігурою Наді на бренд-зоні від генерального партнера Samsung Україна. Також протестувати гнучкі смартфони та зробити флеш-тату — додати яскравих та блискучих штрихів до свого макіяжу за допомогою спеціального трафарету з символом "хартбіт" на backstage zone від б’юті-партнера Lamel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Дорофеєва підготувала для прихильників мерч та ексклюзивну першу вінілову платівку до її офіційного виходу у продаж.

Сольник матиме обов'язкову благодійну складову. Як саме збиратимуть донати на ЗСУ, організатори не розповідають, однак натякають, що буде чимало несподіванок.

DOROFEEVA
Афіша концерту DOROFEEVA. Фото: пресреліз

Нагадаємо, співачка Надя Дорофеєва розкрила секрети нового альбому. Також зірка зізналась, від чого відмовилась у харчуванні, щоб відчувати себе краще.

Надя Дорофєєва концерт українські зірки співачка Міша Лебіга

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:52 Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

22:45 У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото

22:33 Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили

22:28 У Bild розкрили, як готувалась розмова Шольца з Путіним

21:55 У ЄС відреагували на рішення "Газпрому" не постачати газ Австрії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:30 На Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ

21:13 Жінка обікрала дитину, а потім ще й побила — яке рішення суду

21:02 Грузія двічі забила в матчі з Україною, але не перемогла

20:55 Як обліковують лікарняний у період мобілізації — у ПФУ роз'яснили

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

22:52 Мудрик отримав нагороду "Лев матчу" за Грузію

22:45 У Києві на ринку сталась масштабна пожежа, є постраждалі — фото

22:33 Чоловік вигадав спосіб, як уникнути мобілізації — його засудили

22:28 У Bild розкрили, як готувалась розмова Шольца з Путіним

21:55 У ЄС відреагували на рішення "Газпрому" не постачати газ Австрії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:30 На Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ

21:13 Жінка обікрала дитину, а потім ще й побила — яке рішення суду

21:02 Грузія двічі забила в матчі з Україною, але не перемогла

20:55 Як обліковують лікарняний у період мобілізації — у ПФУ роз'яснили

20:04 Ситуація загострюється — що відомо про протести в Грузії

Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

Text

13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

Text

12:43 У ДПСУ відповіли, чи побільшало порушників кордону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку