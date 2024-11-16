DOROFEEVA собирает первый сольник во Дворец Спорта.

DOROFEEVA собирает свой первый Дворец спорта — что ждет зрителей
Популярная певица DOROFEEVA собирает свой первый сольный Дворец спорта. Билеты почти распроданы, а фанаты с нетерпением ожидают самого масштабного концерта звезды.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что ждать зрителям.
DOROFEEVA приглашает на сольник во Дворец спорта
Большое шоу Heartbeat в Киеве завершит осенний тур DOROFEEVA с новой программой. Ее уже услышали около 20 тысяч зрителей в 19 украинских городах. Однако во Дворце спорта звезда поразит новым шоу, которое создала с режиссерской командой TRI Direction.
На сцене вместе с Надеждой Дорофеевой споют молодые звезды — Otoy, Jockii Druce и Badwor7h, с которыми есть фиты, и саксофонистом Andrii Barmalii. Кроме того, певица вместе со своим другом Мишей Лебигой исполнят хит "А я все плакала", который буквально разорвал соцсети и продолжает набирать миллионные просмотры.
В то же время веселье запланировано и до начала концерта. Все желающие смогут сфотографироваться с ростовой фигурой Нади на бренд-зоне от генерального партнера Samsung Украина. Также протестировать гибкие смартфоны и сделать флеш-тату — добавить яркие и блестящие штрихи к своему макияжу с помощью специального трафарета с символом "хартбит" на backstage zone от бьюти-партнера Lamel.
Дорофеева подготовила для поклонников мерч и эксклюзивную первую виниловую пластинку к ее официальному выходу в продажу.
Сольник будет иметь обязательную благотворительную составляющую. Как именно будут собирать донаты на ВСУ, организаторы не рассказывают, однако намекают, что будет много сюрпризов.
Напомним, певица Надя Дорофеева раскрыла секреты нового альбома. Также звезда призналась, от чего отказалась в питании, чтобы чувствовать себя лучше.
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