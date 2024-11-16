DOROFEEVA собирает первый сольник во Дворец Спорта.

Певица DOROFEEVA. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Популярная певица DOROFEEVA собирает свой первый сольный Дворец спорта. Билеты почти распроданы, а фанаты с нетерпением ожидают самого масштабного концерта звезды.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что ждать зрителям.

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Большое шоу Heartbeat в Киеве завершит осенний тур DOROFEEVA с новой программой. Ее уже услышали около 20 тысяч зрителей в 19 украинских городах. Однако во Дворце спорта звезда поразит новым шоу, которое создала с режиссерской командой TRI Direction.

На сцене вместе с Надеждой Дорофеевой споют молодые звезды — Otoy, Jockii Druce и Badwor7h, с которыми есть фиты, и саксофонистом Andrii Barmalii. Кроме того, певица вместе со своим другом Мишей Лебигой исполнят хит "А я все плакала", который буквально разорвал соцсети и продолжает набирать миллионные просмотры.

В то же время веселье запланировано и до начала концерта. Все желающие смогут сфотографироваться с ростовой фигурой Нади на бренд-зоне от генерального партнера Samsung Украина. Также протестировать гибкие смартфоны и сделать флеш-тату — добавить яркие и блестящие штрихи к своему макияжу с помощью специального трафарета с символом "хартбит" на backstage zone от бьюти-партнера Lamel.

Дорофеева подготовила для поклонников мерч и эксклюзивную первую виниловую пластинку к ее официальному выходу в продажу.

Сольник будет иметь обязательную благотворительную составляющую. Как именно будут собирать донаты на ВСУ, организаторы не рассказывают, однако намекают, что будет много сюрпризов.

Афиша концерту DOROFEEVA. Фото: пресс-релиз

Напомним, певица Надя Дорофеева раскрыла секреты нового альбома. Также звезда призналась, от чего отказалась в питании, чтобы чувствовать себя лучше.