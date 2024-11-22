Доньки Двейна Джонсона озвучили "Моана 2"

Актор Двейн Джонсон. Фото: instagram.com/therock/

Співачка Лорен Хашіан та дружина голлівудського актора Двейна "Скелі" Джонсона поділилась зворушливим відео із доньками. На його кадрах дівчатка озвучують сиквел "Моани".

Відео було опубліковано в Instagram.

Читайте також:

Таланти доньок Двейна Джонсона

На опублікованих кадрах восьмирічна Жасмін та шестирічна Тіана, одягнені в однакові сукні, завітали до студії звукозапису Walt Disney Animation Studios. Сам же 52-річний Джонсон озвучив персонажа напівбога Мауї.

"Це був найсолодший і найвеселіший день! Сьогодні ввечері ми всі вперше побачимо його і почуємо їхні маленькі голоси, що оживають... ми ледве стримуємо хвилювання! Цей мультфільм справді завжди означав для них цілий світ, і тепер вони завжди мають ще більш особливий зв'язок", — написала Лорен.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3". А також кінокритики назвали найзнаковіший фільм усіх часів.