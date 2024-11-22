Доньки Двейна Джонсона озвучили "Моана 2"

Доньки Двейна "Скелі" Джонсона озвучили популярний мультфільм
Співачка Лорен Хашіан та дружина голлівудського актора Двейна "Скелі" Джонсона поділилась зворушливим відео із доньками. На його кадрах дівчатка озвучують сиквел "Моани".
Відео було опубліковано в Instagram.
Таланти доньок Двейна Джонсона
На опублікованих кадрах восьмирічна Жасмін та шестирічна Тіана, одягнені в однакові сукні, завітали до студії звукозапису Walt Disney Animation Studios. Сам же 52-річний Джонсон озвучив персонажа напівбога Мауї.
"Це був найсолодший і найвеселіший день! Сьогодні ввечері ми всі вперше побачимо його і почуємо їхні маленькі голоси, що оживають... ми ледве стримуємо хвилювання! Цей мультфільм справді завжди означав для них цілий світ, і тепер вони завжди мають ще більш особливий зв'язок", — написала Лорен.
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