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Доньки Двейна "Скелі" Джонсона озвучили популярний мультфільм

22 листопада 2024 17:45
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Доньки Двейна Джонсона озвучили "Моана 2"
Актор Двейн Джонсон. Фото: instagram.com/therock/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Співачка Лорен Хашіан та дружина голлівудського актора Двейна "Скелі" Джонсона поділилась зворушливим відео із доньками. На його кадрах дівчатка озвучують сиквел "Моани".

Відео було опубліковано в Instagram.

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На опублікованих кадрах восьмирічна Жасмін та шестирічна Тіана, одягнені в однакові сукні, завітали до студії звукозапису Walt Disney Animation Studios. Сам же 52-річний Джонсон озвучив персонажа напівбога Мауї. 

"Це був найсолодший і найвеселіший день! Сьогодні ввечері ми всі вперше побачимо його і почуємо їхні маленькі голоси, що оживають... ми ледве стримуємо хвилювання! Цей мультфільм справді завжди означав для них цілий світ, і тепер вони завжди мають ще більш особливий зв'язок", — написала Лорен.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3". А також кінокритики назвали найзнаковіший фільм усіх часів.

кіно родина Двейн Джонсон закордонні зірки донька

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