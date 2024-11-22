Дочери Двейна Джонсона озвучили "Моана 2"

Актер Дуэйн Джонсон. Фото: instagram.com/therock/

Певица Лорен Хашиан и жена голливудского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона поделилась трогательным видео с дочерьми. На его кадрах девочки озвучивают сиквел "Моаны".

Видео было опубликовано в Instagram.

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На опубликованных кадрах восьмилетняя Жасмин и шестилетняя Тиана, одетые в одинаковые платья, посетили студию звукозаписи Walt Disney Animation Studios. Сам же 52-летний Джонсон озвучил персонажа полубога Мауи.

"Это был самый сладкий и веселый день! Сегодня вечером мы все впервые увидим его и услышим их маленькие голоса, которые оживают... мы едва сдерживаем волнение! Этот мультфильм действительно всегда означал для них целый мир, и теперь они всегда имеют еще более особую связь", — написала Лорен.

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