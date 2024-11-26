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Дівчина Джоні Деппа з'явилась в обіймах бородатого красеня

26 листопада 2024 20:55
Світлана Заболотна - Редактор
Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах іншого — фото
Актор Джонні Депп з коханою дівчиною Юлією. Фото: BACKGRID
Світлана Заболотна - Редактор

Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах відомого візажиста. Російська модель Юлія продовжує приховувати свої стосунки з відомим актором. 

Світлини дівчина виклала в Instagram.

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Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах улюбленого візажиста

Російська модель Юлія, яка за чутками зустрічається з голлівудським актором Джоні Деппом вже близько двох років, виставила світлини з іншим чоловіком. 

Вона поділилась дописом, в якому її ніжно приобіймає візажист Сердар Камбаров. 

Дівчина Джоні Деппа
Російська модель Юлія з візажистом. Фото: instagram.com/im__iuliia/

За інформацією інсайдерів різноманітних американських видань, Джоні почав зустрічатися з Юлією на тлі скандальних судових суперечок із колишньою дружиною. Свої стосунки вони зберегли "неформальними" і відмовилися від "ярликів "хлопець" та "дівчина".

Нагадаємо, що дівчина Деппа натякала, що вони скоро одружаться.  Також донька актора зізналась, як сприймає критику та хейт через скандали батьків. 

росіяни роман Джонні Депп Голлівуд актори модель

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