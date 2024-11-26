Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах іншого — фото

Дівчина Джоні Деппа з'явилась в обіймах бородатого красеня
Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах відомого візажиста. Російська модель Юлія продовжує приховувати свої стосунки з відомим актором.
Світлини дівчина виклала в Instagram.
Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах улюбленого візажиста
Російська модель Юлія, яка за чутками зустрічається з голлівудським актором Джоні Деппом вже близько двох років, виставила світлини з іншим чоловіком.
Вона поділилась дописом, в якому її ніжно приобіймає візажист Сердар Камбаров.
За інформацією інсайдерів різноманітних американських видань, Джоні почав зустрічатися з Юлією на тлі скандальних судових суперечок із колишньою дружиною. Свої стосунки вони зберегли "неформальними" і відмовилися від "ярликів "хлопець" та "дівчина".
Нагадаємо, що дівчина Деппа натякала, що вони скоро одружаться. Також донька актора зізналась, як сприймає критику та хейт через скандали батьків.
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