Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах іншого — фото

Актор Джонні Депп з коханою дівчиною Юлією. Фото: BACKGRID

Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах відомого візажиста. Російська модель Юлія продовжує приховувати свої стосунки з відомим актором.

Світлини дівчина виклала в Instagram.

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Дівчина Джоні Деппа показалась в обіймах улюбленого візажиста

Російська модель Юлія, яка за чутками зустрічається з голлівудським актором Джоні Деппом вже близько двох років, виставила світлини з іншим чоловіком.

Вона поділилась дописом, в якому її ніжно приобіймає візажист Сердар Камбаров.

Російська модель Юлія з візажистом. Фото: instagram.com/im__iuliia/

За інформацією інсайдерів різноманітних американських видань, Джоні почав зустрічатися з Юлією на тлі скандальних судових суперечок із колишньою дружиною. Свої стосунки вони зберегли "неформальними" і відмовилися від "ярликів "хлопець" та "дівчина".

Нагадаємо, що дівчина Деппа натякала, що вони скоро одружаться. Також донька актора зізналась, як сприймає критику та хейт через скандали батьків.