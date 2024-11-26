Девушка Джонни Деппа показалась в объятиях другого — фото

Девушка Джонни Деппа появилась в объятиях бородатого красавца
Девушка Джонни Деппа показалась в объятиях известного визажиста. Российская модель Юлия продолжает скрывать свои отношения с известным актером.
Фотографии девушка выложила в Instagram.
Девушка Джонни Деппа показалась в объятиях любимого визажиста
Российская модель Юлия, по слухам встречающаяся с голливудским актером Джонни Деппом уже около двух лет, выставила фотографии с другим мужчиной.
Она поделилась сообщением, в котором ее нежно приобнимает визажист Сердар Камбаров.
По информации инсайдеров различных американских изданий, Джонни стал встречаться с Юлией на фоне скандальных судебных споров с бывшей женой. Свои отношения они сохранили "неформальными" и отказались от ярлыков "парень" и "девушка".
Напомним, что девушка Деппа намекала, что они скоро женятся. Также дочь актера призналась, как воспринимает критику и хейт из-за скандалов родителей.
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