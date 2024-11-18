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Чоловік покійної Руслани Писанки показав місце її поховання

18 листопада 2024 10:16
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Могила Руслани Писанки - чоловік акторки показав, де її поховали
Ігор Ісаков та Руслана Писанка. Фото: instagram.com/pisankaruslana
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Чоловік покійної акторки Руслани Писанки — Ігор Ісаков — вшанував пам'ять коханої. У особливу дату вдівець навідався на кладовище до дружини.

Світлиною з місця поховання акторки чоловік поділився в Facebook.

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17 листопада зірці мало б виповнитися 59 років. Але, на жаль, її життя обірвалося у 56.

Чоловік Писанки досі із теплими почуттями та сумом згадує свою дружину. У важливий день він також прийшов на цвинтар, аби провідати кохану.

Ісаков прикрасив могилу Писанки квітами у горщику, а також приніс їй зефір у шоколаді, який вона так любила за життя.

Могила Руслани Писанки
Могила Руслани Писанки. Фото: Facebook Ігор Ісаков

"З днем народження, моя найрідніша. Все, як ти любиш. Памятаю й ціную кожну мить з тобою", — ніжно звернувся до покійної акторки її чоловік.

Життя Руслани Писанки обірвалося у Німеччині 19 липня 2022 року після тривалої боротьби з онкологією. Прах акторки з-за кордону привезли до Спасо-Преображенського собору в Києві, де він зберігався у крипті. Пізніше зірку перепоховали на одному з київських цвинтарів поруч із її мамою та братом.

Руслана Писанка
Руслана Писанка. Фото: instagram.com/pisankaruslana

Раніше стало відомо, що померла зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична.

Також ми писали, що доньки P. Diddy вшанували пам'ять своєї покійної матері в її день народження.

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