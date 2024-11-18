Могила Русланы Писанки – муж актрисы показал, где ее похоронили

Игорь Исаков и Руслана Писанка. Фото: instagram.com/pisankaruslana

Муж покойной актрисы Русланы Писанки — Игорь Исаков — почтил память возлюбленной. В особую дату вдовец наведался на кладбище к жене.

Фотографией с места захоронения актрисы мужчина поделился в Facebook.

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17 ноября звезде должно было исполниться 59 лет. Но, к сожалению, ее жизнь оборвалась у 56.

Муж Писанки до сих пор с теплыми чувствами и грустью вспоминает свою жену. В важный день он также пришел на кладбище, чтобы навестить любимую.

Исаков украсил могилу Писанки цветами в горшке, а также принес ей зефир в шоколаде, который она так любила при жизни.

Могила Русланы Писанки. Фото: Facebook Игорь Исаков

"С днем рождения, моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждый миг с тобой", — нежно обратился к покойной актрисе ее муж.

Жизнь Русланы Писанки оборвалась в Германии 19 июля 2022 после длительной борьбы с онкологией. Прах актрисы из-за границы привезли в Спасо-Преображенский собор в Киеве, где он хранился в крипте. Позже звезду перезахоронили на одном из киевских кладбищ рядом с ее мамой и братом.

Руслана Писанка. Фото: instagram.com/pisankaruslana

Ранее стало известно, что умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная.

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