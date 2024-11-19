Даша Астаф'єва показала апетитні форми — фото

Астаф'єва вразила спокусливими вигинами у приталеній сукні
Відома українська співачка, блогерка та модель Даша Астаф'єва вразила шанувальників новими кадрами. Зірка похизувалася спокусливими формами у стильному образі.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Астаф'єва у новому образі
Зірка позувала перед камерою у сірій, довгій, приталеній сукні із відкритою спиною. Вбрання вдало облягало апетитні форми виконавиці.
Астаф'єва підкреслила тонку талію широким шкіряним ременем та доповнила свій образ бежевими підборами, темною помадою та червоним манікюром.
"Маю нічого. Винна нікому! Хто автор?", — підписала кадри Астаф'єва.
Нагадаємо, раніше співачка зачарувала спільними кадрами із мамою. А також виконавиця показала, як тримає себе у формі.
Читайте Новини.LIVE!