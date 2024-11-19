Даша Астафьева показала аппетитные формы.

Украинская певица Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица, блоггер и модель Даша Астафьева поразила поклонников новыми кадрами. Звезда похвасталась соблазнительными формами в стильном образе.

Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Звезда позировала перед камерой в сером, длинном, приталенном платье с открытой спиной. Наряд удачно облегал аппетитные формы исполнительницы.

Астафьева подчеркнула тонкую талию широким кожаным ремнем и дополнила свой образ бежевыми каблуками, темной помадой и красным маникюром.

"Ничего на имею. Виновата никому! Кто автор?", — подписала кадры Астафьева.

Даша Астафьева похвасталась формами. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева показалась в новом образе. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева примерила стильное платье. Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева показала обольстительную фигуру. Фото: instagram.com/da_astafieva

Напомним, ранее певица очаровала совместными кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.