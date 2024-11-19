Даша Астафьева показала аппетитные формы.

Астафьева поразила соблазнительными изгибами в приталенном платье
Известная украинская певица, блоггер и модель Даша Астафьева поразила поклонников новыми кадрами. Звезда похвасталась соблазнительными формами в стильном образе.
Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Астафьева в новом образе
Звезда позировала перед камерой в сером, длинном, приталенном платье с открытой спиной. Наряд удачно облегал аппетитные формы исполнительницы.
Астафьева подчеркнула тонкую талию широким кожаным ремнем и дополнила свой образ бежевыми каблуками, темной помадой и красным маникюром.
"Ничего на имею. Виновата никому! Кто автор?", — подписала кадры Астафьева.
Напомним, ранее певица очаровала совместными кадрами с мамой. А также исполнительница показала, как держит себя в форме.
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