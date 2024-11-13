Alyona Alyona показала себе під час навчання в університеті

Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Відома українська співачка Alyona Alyona провела шанувальникам екскурсію в стінах свого рідного університету. Зірка поділилася теплими спогадами.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Alyona Alyona про свої студентські роки

Виконавиця навчалася в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Через великий проміжок часу артистка вирішила відвідати місце, в якому провела студентські роки. Alyona Alyona потрохи вчиться їздити за кермом, з половину шляху з Києва до Переяслава подолала сама.

Реперка зізналася, що найбільше часу у Переяславі провела в актовій залі, де багато виступала. Зірка провела зустріч зі студентами та роздала автографи.

Alyona Alyona у студентські роки. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Alyona Alyona в університеті. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Привіт, альма-матер. Відвідала університет, в якому я навчалась 5 років. Така приємна ностальгія", — написала зірка.

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona вперше заспівала разом з українським військовим. А також виконавиця показала себе в максимальній вазі.