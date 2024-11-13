Alyona Alyona показала себе під час навчання в університеті

Alyona Alyona відвідала свій університет — відео
Відома українська співачка Alyona Alyona провела шанувальникам екскурсію в стінах свого рідного університету. Зірка поділилася теплими спогадами.
Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Alyona Alyona про свої студентські роки
Виконавиця навчалася в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Через великий проміжок часу артистка вирішила відвідати місце, в якому провела студентські роки. Alyona Alyona потрохи вчиться їздити за кермом, з половину шляху з Києва до Переяслава подолала сама.
Реперка зізналася, що найбільше часу у Переяславі провела в актовій залі, де багато виступала. Зірка провела зустріч зі студентами та роздала автографи.
"Привіт, альма-матер. Відвідала університет, в якому я навчалась 5 років. Така приємна ностальгія", — написала зірка.
Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona вперше заспівала разом з українським військовим. А також виконавиця показала себе в максимальній вазі.
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