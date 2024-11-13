Alyona Alyona показала себя во время учебы в университете

Рэперша Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Известная украинская певица Alyona Alyona провела поклонникам экскурсию стенами своего родного университета. Звезда поделилась теплыми воспоминаниями.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Alyona Alyona о своих студенческих годах

Исполнительница училась в Университете Григория Сковороды в Переяславе. Спустя большой промежуток времени артистка решила посетить место, где провела студенческие годы. Alyona Alyona понемногу учится ездить за рулем, и половину пути из Киева в Переяслав преодолела сама.

Реперка призналась, что больше времени в Переяславе провела в актовом зале, где много выступала. Звезда провела встречу со студентами и раздала автографы.

Alyona Alyona в студенческие годы. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Alyona Alyona в университете. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Привет, альма-матер. Посетила университет, в котором я училась 5 лет. Такая приятная ностальгия", — написала звезда.

Напомним, мы писали о том, что репер Alyona Alyona впервые спела вместе с украинским военным. А также исполнительница показала себя в максимальном весе.