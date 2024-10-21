Які напої збільшують вагу — що варто замінити

Молода жінка, яка п'є смузі на кухні. Фото: TorinoToday

Деякі люди, коли п’ють напої, навіть не підозрюють, що вони можуть негативно вплинути на їхнє здоров’я. Медики розповіли, які популярні напої варто виключити зі свого раціону через те, що вони можуть додати зайвих кілограмів.

Про це розповідає She Finds.

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Газована вода

Не секрет, що про негативний вплив газованої води на організм людини говорять доволі часто. Фахівці з’ясували, що деякі інгредієнти в складі таких напоїв пов’язані з канцерогенним впливом. Тому медики рекомендують відмовитися від цієї води і перейти на воду з травами або свіжими фруктами.

Наливання газованої води у склянку. Фото: Pinterest

Фруктовий сік

Соки з фруктами в складі містять дуже велику кількість фруктози, яка своєю чергою підвищує рівень інсуліну і миттєво проникає в кров людини. До того ж дієтологи кажуть, що соки з магазинів часто містять багато цукру, що шкідливо для здоров’я. Тому, щоб не вживати додаткові калорії, необхідно замінити фруктові соки свіжовичавленими.

Фруктові соки з різними смаками в склянках. Фото: Pinterest

Комерційні смузі

До складу всім відомих смузі також може входити багато цукру, сиропів або підсолоджених соків з фруктів, через що вони мають меншу харчову цінність. Тому медики рекомендують робити смузі вдома з цільних овочів і фруктів.

Смузі з фруктами на столі. Фото: Pinterest

Кавові напої

Різні напої на основі кави можуть додавати зайвої ваги й уповільнювати процес обміну речовин в організмі, адже мають надмірну калорійність і багато цукру. Щоб уникнути збільшення ваги, дієтологи рекомендують вживати чорну каву з несолодким молоком. Це також допоможе вам позбутися вживання великої кількості калорій.

Декілька видів кавових напоїв. Фото: Freepik

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