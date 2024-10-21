Какие напитки увеличивают вес — что стоит заменить

Молодая женщина, пьющая смузи на кухне. Фото: TorinoToday

Некоторые люди, когда пьют напитки, даже не подозревают, что они могут негативно отразиться на их здоровье. Медики рассказали, какие популярные напитки следует исключить из своего рациона из-за того, что они могут добавить лишние килограммы.

Об этом рассказывает She Finds.

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Газированная вода

Не секрет, что о негативном влиянии газировки на организм человека говорят довольно часто. Специалисты выяснили, что некоторые ингредиенты в составе таких напитков связаны с канцерогенным воздействием. Поэтому медики рекомендуют отказаться от этой воды и перейти на воду с травами или свежими фруктами.

Налив газированной воды в стакан. Фото: Pinterest

Фруктовый сок

Соки с фруктами содержат очень большое количество фруктозы, которая в свою очередь повышает уровень инсулина и мгновенно проникает в кровь человека. К тому же, диетологи говорят, что соки из магазинов часто содержат много сахара, что вредно для здоровья. Поэтому, чтобы не употреблять дополнительные калории, необходимо заменить фруктовые соки свежевыжатыми.

Фруктовые соки с разными вкусами в стаканах. Фото: Pinterest

Коммерческие смузи

В состав всем известных смузи также может входить много сахара, сиропов или подслащенных соков с фруктов, из-за чего они имеют меньшую пищевую ценность. Поэтому медики рекомендуют делать смузи дома из цельных овощей и фруктов.

Смузи с фруктами на столе. Фото: Pinterest

Кофейные напитки

Различные напитки на основе кофе могут прибавлять лишний вес и замедлять процесс обмена веществ в организме, ведь имеют чрезмерную калорийность и много сахара. Чтобы избежать увеличения веса, диетологи рекомендуют употреблять черный кофе с несладким молоком. Это также поможет вам избавиться от употребления большого количества калорий.

Несколько видов кофейных напитков. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие полезные свойства имеет обычный кофе.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше не употреблять обычную воду.

Также мы сообщали о том, какие популярные напитки способны испортить кишечник.