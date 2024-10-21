Какие напитки увеличивают вес — что стоит заменить

Осторожно, эти напитки увеличивают вес — что следует исключить из рациона
Некоторые люди, когда пьют напитки, даже не подозревают, что они могут негативно отразиться на их здоровье. Медики рассказали, какие популярные напитки следует исключить из своего рациона из-за того, что они могут добавить лишние килограммы.
Об этом рассказывает She Finds.
Напитки, от которых можно набрать лишний вес
Газированная вода
Не секрет, что о негативном влиянии газировки на организм человека говорят довольно часто. Специалисты выяснили, что некоторые ингредиенты в составе таких напитков связаны с канцерогенным воздействием. Поэтому медики рекомендуют отказаться от этой воды и перейти на воду с травами или свежими фруктами.
Фруктовый сок
Соки с фруктами содержат очень большое количество фруктозы, которая в свою очередь повышает уровень инсулина и мгновенно проникает в кровь человека. К тому же, диетологи говорят, что соки из магазинов часто содержат много сахара, что вредно для здоровья. Поэтому, чтобы не употреблять дополнительные калории, необходимо заменить фруктовые соки свежевыжатыми.
Коммерческие смузи
В состав всем известных смузи также может входить много сахара, сиропов или подслащенных соков с фруктов, из-за чего они имеют меньшую пищевую ценность. Поэтому медики рекомендуют делать смузи дома из цельных овощей и фруктов.
Кофейные напитки
Различные напитки на основе кофе могут прибавлять лишний вес и замедлять процесс обмена веществ в организме, ведь имеют чрезмерную калорийность и много сахара. Чтобы избежать увеличения веса, диетологи рекомендуют употреблять черный кофе с несладким молоком. Это также поможет вам избавиться от употребления большого количества калорий.
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