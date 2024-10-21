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Осторожно, эти напитки увеличивают вес — что следует исключить из рациона

21 октября 2024 23:00
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор
Какие напитки увеличивают вес — что стоит заменить
Молодая женщина, пьющая смузи на кухне. Фото: TorinoToday
Елена Остапчук - Редактор
Елена Остапчук
Редактор

Некоторые люди, когда пьют напитки, даже не подозревают, что они могут негативно отразиться на их здоровье. Медики рассказали, какие популярные напитки следует исключить из своего рациона из-за того, что они могут добавить лишние килограммы.

Об этом рассказывает She Finds.

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Газированная вода

Не секрет, что о негативном влиянии газировки на организм человека говорят довольно часто. Специалисты выяснили, что некоторые ингредиенты в составе таких напитков связаны с канцерогенным воздействием. Поэтому медики рекомендуют отказаться от этой воды и перейти на воду с травами или свежими фруктами.

Газированная вода
Налив газированной воды в стакан. Фото: Pinterest

Фруктовый сок

Соки с фруктами содержат очень большое количество фруктозы, которая в свою очередь повышает уровень инсулина и мгновенно проникает в кровь человека. К тому же, диетологи говорят, что соки из магазинов часто содержат много сахара, что вредно для здоровья. Поэтому, чтобы не употреблять дополнительные калории, необходимо заменить фруктовые соки свежевыжатыми.

Фруктовые соки
Фруктовые соки с разными вкусами в стаканах. Фото: Pinterest

Коммерческие смузи

В состав всем известных смузи также может входить много сахара, сиропов или подслащенных соков с фруктов, из-за чего они имеют меньшую пищевую ценность. Поэтому медики рекомендуют делать смузи дома из цельных овощей и фруктов.

Смузы
Смузи с фруктами на столе. Фото: Pinterest

Кофейные напитки

Различные напитки на основе кофе могут прибавлять лишний вес и замедлять процесс обмена веществ в организме, ведь имеют чрезмерную калорийность и много сахара. Чтобы избежать увеличения веса, диетологи рекомендуют употреблять черный кофе с несладким молоком. Это также поможет вам избавиться от употребления большого количества калорий.

Кофе
Несколько видов кофейных напитков. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие полезные свойства имеет обычный кофе.

Раньше мы рассказывали о том, когда лучше не употреблять обычную воду.

Также мы сообщали о том, какие популярные напитки способны испортить кишечник.

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