Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Замість матча і музі: старовинний український рецепт вівсяного киселю arrow

Замість матча і музі: старовинний український рецепт вівсяного киселю

12 травня 2023 07:25
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Вівсяний кисіль: рецепт
Як приготувати вівсяний кисіль? Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Харчові звички приходять і йдуть, тому деякі страви незаслужено забуваються. Одна з таких страв — вівсяний кисіль. Далі розповімо, що таке вівсяний кисіль і чому його варто додати у свій раціон. 

Нещодавно про вівсяний кисіль та його властивості писали Foodandmood.

Читайте також:

Чим корисний вівсяний кисіль?

Вівсяний кисіль — це поживний і смачний напій, що містить багато корисних для здоров’я речовин. Вівсяний кисіль має численні переваги для здоров’я. Ось кілька причин, чому ви повинні приготувати цю страву.
Покращує травлення. Вівсяний кисіль містить природні пробіотики та клітковину, які регулюють та нормалізують роботу травної системи. Ці речовини також можуть нейтралізувати кислотність, полегшити печію та зменшити симптоми гастриту.
Допомагає при схудненні — вівсяне желе має низьку калорійність і високий вміст клітковини, що може допомогти придушити апетит. Це робить його ідеальною їжею для тих, хто намагається схуднути.
Зміцнює нервову систему. Вітаміни групи В, магній, мідь і фосфор, що містяться у вівсяному киселі, зміцнюють нервову систему.
Зміцнює серце. Вівсяний кисіль містить калій — речовин, що зміцнить серцевий м'яз і зробить стінки судин більш еластичними.
Зменшує набряк. Вівсяне желе допоможе зменшити набряк і покращити мозковий кровообіг, що зменшить ризик анемії.
Зміцнює кістки та зуби. Кисіль з вівсянки містить кальцій, який сприяє зміцненню кісткової системи та зубної емалі.
Підвищує імунітет. Залізо у вівсяному киселі сприяє хорошому кровотворенню і підвищує рівень гемоглобіну в крові, зміцнюючи імунітет.
Очищує організм та допомагає вивести токсини й важкі метали з організму. Клітковина, яку він містить, діє як щітка, очищаючи травну систему зсередини.

Інгредієнти

Все, що вам знадобиться для приготування цього шедевру, це 200 г неочищеного вівса, 100 г вівсяних пластівців, 200 г кефіру жирністю 2,5% і менше та 1,5 л чистої води.

Покрокова інструкція з приготування киселю з вівсяних пластівців

1. Помістіть неочищений овес і вівсяні пластівці в скляну банку.
2. Влийте в банку кефір і добре перемішайте.
3. Залиште суміш у теплому місці на добу, щоб овес перебродив.
4. Процідіть рідину через сито щоб відокремивши овес.
5. Вилийте рідину в каструлю і додайте 1,5 л чистої води.
6. Нагрійте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки вона не закипить.
7. Дайте суміші покипіти, поки вона не загусне, постійно помішуючи.
8. Після загустіння зніміть каструлю з вогню і дайте їй охолонути.

Приємний прохолодний смак киселю точно вас не розчарує. До речі, недавно ми писали, як приготувати ще одну цікаву національну страву, цього разу — японської кухні. Почитати про це можна тут

Також ми писали про те, як приготувати два найсмачніші чизкейки: лимонний та чизкейк із кавовим лікером. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB