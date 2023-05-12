Вівсяний кисіль: рецепт

Як приготувати вівсяний кисіль? Фото: Pexels

Харчові звички приходять і йдуть, тому деякі страви незаслужено забуваються. Одна з таких страв — вівсяний кисіль. Далі розповімо, що таке вівсяний кисіль і чому його варто додати у свій раціон.

Нещодавно про вівсяний кисіль та його властивості писали Foodandmood.

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Чим корисний вівсяний кисіль?

Вівсяний кисіль — це поживний і смачний напій, що містить багато корисних для здоров’я речовин. Вівсяний кисіль має численні переваги для здоров’я. Ось кілька причин, чому ви повинні приготувати цю страву.

• Покращує травлення. Вівсяний кисіль містить природні пробіотики та клітковину, які регулюють та нормалізують роботу травної системи. Ці речовини також можуть нейтралізувати кислотність, полегшити печію та зменшити симптоми гастриту.

• Допомагає при схудненні — вівсяне желе має низьку калорійність і високий вміст клітковини, що може допомогти придушити апетит. Це робить його ідеальною їжею для тих, хто намагається схуднути.

• Зміцнює нервову систему. Вітаміни групи В, магній, мідь і фосфор, що містяться у вівсяному киселі, зміцнюють нервову систему.

• Зміцнює серце. Вівсяний кисіль містить калій — речовин, що зміцнить серцевий м'яз і зробить стінки судин більш еластичними.

• Зменшує набряк. Вівсяне желе допоможе зменшити набряк і покращити мозковий кровообіг, що зменшить ризик анемії.

• Зміцнює кістки та зуби. Кисіль з вівсянки містить кальцій, який сприяє зміцненню кісткової системи та зубної емалі.

• Підвищує імунітет. Залізо у вівсяному киселі сприяє хорошому кровотворенню і підвищує рівень гемоглобіну в крові, зміцнюючи імунітет.

• Очищує організм та допомагає вивести токсини й важкі метали з організму. Клітковина, яку він містить, діє як щітка, очищаючи травну систему зсередини.

Інгредієнти

Все, що вам знадобиться для приготування цього шедевру, це 200 г неочищеного вівса, 100 г вівсяних пластівців, 200 г кефіру жирністю 2,5% і менше та 1,5 л чистої води.

Покрокова інструкція з приготування киселю з вівсяних пластівців

1. Помістіть неочищений овес і вівсяні пластівці в скляну банку.

2. Влийте в банку кефір і добре перемішайте.

3. Залиште суміш у теплому місці на добу, щоб овес перебродив.

4. Процідіть рідину через сито щоб відокремивши овес.

5. Вилийте рідину в каструлю і додайте 1,5 л чистої води.

6. Нагрійте суміш на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки вона не закипить.

7. Дайте суміші покипіти, поки вона не загусне, постійно помішуючи.

8. Після загустіння зніміть каструлю з вогню і дайте їй охолонути.

Приємний прохолодний смак киселю точно вас не розчарує. До речі, недавно ми писали, як приготувати ще одну цікаву національну страву, цього разу — японської кухні. Почитати про це можна тут.

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