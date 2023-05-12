Овсяный кисель: рецепт

Как приготовить овсяный кисель? Фото: Pexels

Пищевые привычки приходят и уходят, поэтому некоторые блюда незаслуженно забываются. Одно из таких блюд — овсяный кисель. Далее расскажем, что такое овсяный кисель и почему его следует добавить в свой рацион.

Недавно об овсяном киселе и его свойствах писали Foodandmood.

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Чем полезен овсяный кисель?

Овсяный кисель — это питательный и вкусный напиток, содержащий много полезных для здоровья веществ. Овсяный кисель имеет многочисленные преимущества для здоровья. Вот несколько причин, почему вы должны приготовить это блюдо.

• Улучшает пищеварение. Овсяный кисель содержит природные пробиотики и клетчатку, которые регулируют и нормализуют работу пищеварительной системы. Эти вещества могут нейтрализовать кислотность, облегчить изжогу и уменьшить симптомы гастрита.

• Помогает при похудении — овсяное желе имеет низкую калорийность и высокое содержание клетчатки, поэтому поможет подавить аппетит. Это делает его идеальной пищей для тех, кто пытается похудеть.

• Укрепляет нервную систему. Витамины группы В, магний, медь и фосфор, содержащиеся в овсяном киселе, укрепляют нервную систему.

• Укрепляет сердце. Овсяный кисель содержит калий — вещество, способное укрепить сердечную мышцу и сделать стенки сосудов более эластичными.

• Уменьшает отек. Овсяный кисель поможет снизить отек и улучшить мозговое кровообращение, что уменьшит риск анемии.

• Укрепляет кости и зубы. Кисель из овсянки содержит кальций, способствующий укреплению костной системы и зубной эмали.

• Повышает иммунитет. Железо в овсяном киселе способствует хорошему кроветворению и повышает уровень гемоглобина в крови, укрепляя иммунитет.

• Очищает организм и помогает вывести токсины и тяжелые металлы из организма. Клетчатка, которую он содержит, действует как щетка, очищая пищеварительную систему изнутри.

Ингредиенты

Все, что вам понадобится для приготовления этого шедевра, это 200 г неочищенного овса, 100 г овсяных хлопьев, 200 г кефира жирностью 2,5% и менее, а также 1,5 л чистой воды.

Пошаговая инструкция по приготовлению киселя из овсяных хлопьев

1. Поместите неочищенный овес и овсяные хлопья в стеклянную банку.

2. Влейте в банку кефир и хорошо перемешайте.

3. Оставьте смесь в теплом месте в сутки, чтобы овес перебродил.

4. Процедите жидкость через сито, чтобы отделить овес.

5. Вылейте жидкость в кастрюлю и добавьте 1,5 л чистой воды.

6. Нагрейте смесь на слабом огне, постоянно помешивая, пока она не закипит.

7. Дайте смеси покипеть, пока она не загустеет, постоянно помешивая.

8. После загустения снимите кастрюлю с огня и дайте остыть.

Приятный прохладный вкус киселя точно вас не разочарует. Кстати, недавно мы писали, как приготовить еще одно интересное национальное блюдо, на этот раз японской кухни. Почитать об этом можно здесь.

Также мы писали о том, как приготовить два самых вкусных чизкейка: лимонный и чизкейк с кофейным ликером.