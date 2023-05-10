Як приготувати суші з грибами й овочами: рецепт

Суші з грибами й овочами: такого ви ще пробували
Якщо ви чули про вегетаріанські суші, але ніколи ще їх не пробували, то спробуйте роли з шиїтаке. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто любить суші, але не любить сиру рибу чи дотримується вегетаріанської, чи веганської дієти. Людям, які їдять м’ясо, ця страва також сподобається, адже яскравий і незвичайний смак грибів шиїтаке точно не залишить байдужим нікого.
Про це написали Karointhekitchen.
Інгредієнти
- 2 скл. рису для суші
- 2 скл. води
- 1/4 скл. рисового оцту
- 2 ст.л. цукру
- 1 ч.л. солі
- 1 невелика морква, нарізана жульєном (тонкою соломкою)
- 1 маленький огірок, натертий жульєном
- 1 невеликий авокадо, нарізаний жульєном
- 1/2 склянки грибів шиїтаке, нарізаних скибочками
- 4 листи водоростей норі
- соєвий соус, васабі, маринований імбир для подачі
Готуємо суші з грибами
- Промивайте рис для суші під холодною проточною водою, поки вода не стане прозорою. Злийте рис і помістіть його в каструлю та залийте 2 склянками води.
- Доведіть рис до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою. Варіть рис 15-20 хвилин.
- У маленькій каструлі змішайте рисовий оцет, цукор і сіль. Нагрівайте суміш на середньому вогні, поки цукор не розчиниться.
- Коли рис звариться, перекладіть його у велику миску. Вилийте оцтову суміш на рис і обережно перемішайте.
- Дайте рису охолонути до кімнатної температури, періодично помішуючи (щоб вийшов зайвий пар).
- Поки рис остигає, підготуйте овочі та гриби. Наріжте їх тонкими смужками або скибочками згідно до способу, вказаного у списку інгредієнтів.
- Покладіть лист водоростей норі на бамбуковий килимок для суші або шматок поліетиленової плівки.
- Викладіть тонкий шар рису на норі, залишивши 2,5-сантиметрову межу з одного із країв.
- Викладіть овочі та гриби в лінію по центру рису.
- Використовуючи килимок для суші або поліетиленову плівку, щільно згорніть норі навколо овочів, обережно натискаючи, щоб сформувати рулет.
- Коли рулет буде готовий, гострим ножем наріжте його на шматочки шириною в 1,5 см.
- Подавайте суші з соєвим соусом, васабі та маринованим імбирем.
Смаковий букет, створений рисом, авокадо, шиїтаке і норі точно не залишить вас байдужими. Смачного! До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати японський десерт моті, який чудово відтінить смак суші. Почитати про це можна тут.