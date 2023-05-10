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Суші з грибами й овочами: такого ви ще пробували

10 травня 2023 19:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати суші з грибами й овочами: рецепт
Суші з грибами шиїтаке. Фото: wikimedia.org
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Якщо ви чули про вегетаріанські суші, але ніколи ще їх не пробували, то спробуйте роли з шиїтаке. Цей рецепт ідеально підходить для тих, хто любить суші, але не любить сиру рибу чи дотримується вегетаріанської, чи веганської дієти. Людям, які їдять м’ясо, ця страва також сподобається, адже яскравий і незвичайний смак грибів шиїтаке точно не залишить байдужим нікого. 

Про це написали Karointhekitchen.

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Інгредієнти

  • 2 скл. рису для суші
  • 2 скл. води
  • 1/4 скл. рисового оцту
  • 2 ст.л. цукру
  • 1 ч.л. солі
  • 1 невелика морква, нарізана жульєном (тонкою соломкою)
  • 1 маленький огірок, натертий жульєном 
  • 1 невеликий авокадо, нарізаний жульєном
  • 1/2 склянки грибів шиїтаке, нарізаних скибочками
  • 4 листи водоростей норі
  • соєвий соус, васабі, маринований імбир для подачі
вегетаріанські суші
Вегетаріанські суші. Фото: "Арігато"

Готуємо суші з грибами

  1. Промивайте рис для суші під холодною проточною водою, поки вода не стане прозорою. Злийте рис і помістіть його в каструлю та залийте 2 склянками води.
  2. Доведіть рис до кипіння, потім зменшіть вогонь до мінімуму і накрийте каструлю кришкою. Варіть рис 15-20 хвилин.
  3. У маленькій каструлі змішайте рисовий оцет, цукор і сіль. Нагрівайте суміш на середньому вогні, поки цукор не розчиниться.
  4. Коли рис звариться, перекладіть його у велику миску. Вилийте оцтову суміш на рис і обережно перемішайте.
  5. Дайте рису охолонути до кімнатної температури, періодично помішуючи (щоб вийшов зайвий пар).
  6. Поки рис остигає, підготуйте овочі та гриби. Наріжте їх тонкими смужками або скибочками згідно до способу, вказаного у списку інгредієнтів.
  7. Покладіть лист водоростей норі на бамбуковий килимок для суші або шматок поліетиленової плівки.
  8. Викладіть тонкий шар рису на норі, залишивши 2,5-сантиметрову межу з одного із країв.
  9. Викладіть овочі та гриби в лінію по центру рису.
  10. Використовуючи килимок для суші або поліетиленову плівку, щільно згорніть норі навколо овочів, обережно натискаючи, щоб сформувати рулет.
  11. Коли рулет буде готовий, гострим ножем наріжте його на шматочки шириною в 1,5 см. 
  12. Подавайте суші з соєвим соусом, васабі та маринованим імбирем.

Смаковий букет, створений рисом, авокадо, шиїтаке і норі точно не залишить вас байдужими. Смачного! До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати японський десерт моті, який чудово відтінить смак суші. Почитати про це можна тут.

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