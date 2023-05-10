Как приготовить суши с грибами и овощами: рецепт

Суши с грибами шиитаке. Фото: wikimedia.org

Если вы слышали о вегетарианских сушах, но никогда еще их не пробовали, то попробуйте роллы из шиитаке. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто любит суши, но не любит сырую рыбу или соблюдает вегетарианскую диету. Людям, которые едят мясо, это блюдо тоже понравится, ведь яркий и необычный вкус грибов шиитаке точно не оставит равнодушным никого.

Об этом написали Karointhekitchen.

Читайте также:

Ингредиенты

2 ст. риса для суши

2 ст. воды

1/4 ст. рисового уксуса

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1 небольшая морковь, нарезанная жульеном (тонкой соломкой)

1 маленький огурец, натертый жульеном

1 небольшой авокадо, нарезанный жульеном

1/2 стакана грибов шиитаке, нарезанных ломтиками

4 листья водорослей нори

соевый соус, васаби, маринованный имбирь для подачи

Вегетарианские суши. Фото: "Аригато"

Готовим суши с грибами

Промывайте рис для суши под проточной холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Слейте рис и поместите его в кастрюлю и залейте 2-ма стаканами воды. Доведите рис до кипения, затем убавьте огонь до минимума и накройте кастрюлю крышкой. Варите рис 15-20 минут. В небольшой кастрюле смешайте рисовый уксус, сахар и соль. Нагревайте смесь на среднем огне пока сахар не растворится. Когда рис сварится, переложите его в большую миску. Вылейте уксусную смесь на рис и осторожно перемешайте. Дайте рису остыть до комнатной температуры, периодически помешивая (чтобы вышел лишний пар). Пока рис остывает, подготовьте овощи и грибы. Нарежьте их тонкими полосками или ломтиками способом, указанному в списке ингредиентов. Положите лист водорослей в нору на бамбуковый коврик для суши или кусок полиэтиленовой пленки. Выложите тонкий слой риса на нори с отступом 2,5-сантиметров от края. Выложите овощи и грибы в линию по центру риса. Используя коврик для суши или полиэтиленовую пленку, плотно сверните нори вокруг овощей, осторожно нажимая, чтобы сформировать рулет. Когда рулет будет готов, острым ножом нарежьте его на кусочки шириной в 1,5 см. Подавайте суши с соевым соусом, васаби и маринованным имбирем.

Вкусный букет, созданный рисом, авокадо, шиитаке и нори точно не оставит вас равнодушными. Приятного аппетита! Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить японский десерт моти, который отлично оттенит вкус суши. Почитать об этом можно здесь.